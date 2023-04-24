Ex-Botafogo, Jobson é anunciado como reforço do SC Capixaba para a Copa ES

Jobson teve boa passagem pelo SC Capixaba em 2021 e tenta repetir o feito Crédito: Wagner Chaló

Jobson está de volta ao futebol capixaba. Na manhã desta segunda-feira, por meio das suas redes sociais, o SC Capixaba anunciou o retorno do atacante para a disputa da Copa Espírito Santo 2023.

Jobson é anunciado pelo SC Capixaba como reforço para a Copa Espírito Santo 2023 Crédito: SC Cspixaba

Em 2021, Jobson disputou a competição pelo mesmo SC Capixaba e foi artilheiro, craque e entrou para a Seleção da Copa ES. Naquele ano, Jobson fez sete gols, em 10 jogos, e levou o SC Capixaba às semifinais do torneio. Segundo a publicação do clube, Jobson chega ao Espírito Santo no fim da tarde desta segunda-feira.

Nos primeiros quatro meses de 2023, Jobson esteve em campo em apenas quatro jogos e não marcou nenhum gol pelo Rio Branco-PR, no Campeonato Paranaense. Há três semanas, o atacante de 35 anos foi anunciado como reforço do Sinop, para a disputa da Segunda Divisão do Mato-Grossense. Porém, o jogador não chegou a ser apresentado e rescindiu com o clube.

Carreira de Jobson

Jobson, do Capixaba, fica com o título de artilheiro da Copa Espírito Santo 2021 Crédito: Wagner Chaló

Jobson começou a carreira no Brasiliense, em 2009, e depois teve destaque no Botafogo. Passou ainda por Atlético-MG, Bahia, Grêmio Barueri, São Caetano e Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

Em 2015, Jobson foi suspenso pela Fifa de realizar qualquer atividade relacionada ao futebol até 31 de março de 2018. O jogador foi acusado pelo Al-Ittihad de se recusar a fazer exame antidoping. Posteriormente, a Fifa deu validade mundial à pena que, de início, foi imposta pela Federação Saudita de Futebol.

De volta aos gramados após a suspensão, Jobson rodou por vários clubes, como Brasiliense, Portuguesa-RJ, Campinense, entre outros. Em 2022 ele defendeu também o Sport-PB na disputa do Paraibano.

SC Capixaba na Copa Espírito Santo 2023

Este ano a Copa Espírito Santo terá a participação de 12 equipes e um novo formato. Na primeira fase, os times se enfrentam em turno único. Ao final das 11 rodadas, os oito melhores avançam para as quartas de final, que serão disputadas em jogos de ida e volta. Os vencedores dos confrontos se classificam para as semifinais, que também será em sistema de mata-mata. Nas duas fases, não existe vantagem. Os finalistas decidem o título em jogo único no Kleber Andrade, com disputa de pênalti em caso de empate. O campeão garante a vaga para a Série D do Brasileirão 2024, enquanto o vice se classifica para a Copa Verde 2024.