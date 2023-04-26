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Vitória apresenta cinco reforços para a disputa da Série D 2023

De goleiro à atacante, o Alvianil de Bento Ferreira vai contar com atletas experientes em competições nacionais

Publicado em 26 de Abril de 2023 às 15:15

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

26 abr 2023 às 15:15
Breno, Willian Gaúcho, Ney Barreto, Jonathan, Marcudinho e Vitão em evento do Vitória F.C
Breno, Willian Gaúcho, Ney Barreto, Jonathan, Marcudinho e Vitão em evento do Vitória F.C Crédito: Clara Fafá / Vitória F.C
Focado na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro 2023, o Vitória apresentou, na manhã desta quarta-feira (26), cinco reforços contratados para a sequência da temporada. De goleiro à atacante, o Alvianil de Bento Ferreira vai contar com atletas experientes em competições nacionais.
No ato da apresentação, o clube também oficializou a chegada do técnico Ney Barreto, que assume o comando técnico do Vitória no lugar de Rodrigo César, agora no Serra.

Os reforços

  • Jonathan - Goleiro

    O novo nome para defender a meta do Vitória é um velho conhecido de alguns torcedores capixabas. Jonathan teve passagem pelo Madureira, onde jogou a maior parte de sua carreira, e antes de chegar ao Alvianil, estava no elenco do Estrela do Norte, de Cachoeiro de Itapemirim.

    “Vou trabalhar bastante para conquistar meu espaço, afinal não vim a passeio. Estou aqui para somar e ajudar o Vitória a conquistar o acesso [para a Série C]”
Além de afirmar que vai lutar pela vaga no gol do Alvianil, Jonathan citou a ‘disputa saudável’ com Allan Camilatto, dono da titularidade nas últimas competições da equipe. “O nosso preparador de goleiros trabalha com todos com a mesma força e intensidade. Então tenho certeza que o professor Ney estará bem servido na hora de escolher quem vai defender o gol."
  • Willian Gaúcho e Vitão - Zagueiros

    Formado nas categorias de base do Náutico, Gaúcho é um dos jogadores mais experientes entre os reforços, apesar da pouca idade. Atualmente com 24 anos, o atleta já disputou as Séries C e D com a equipe pernambucana, além de ter passagens por Afogados-PE e pelo Caruaru City, seu último clube.

    “Tenho altas expectativas para esse ano. Na Série D, a equipe que mais for competitiva é a que vai chegar à classificação, então vamos mesclar qualidade e vontade para conquistar os objetivos”, disse Willian.
Assim como Gaúcho, o zagueiro Vitão é um dos nomes que promete agregar ao elenco capixaba. Formado na base do Vasco, o atleta chega ao Espírito Santo por empréstimo após passagens pelo futebol tocantinense e também pelo Bangu, do Rio de Janeiro.
“Estive em uma equipe no Tocantins que esteve próxima de conseguir o acesso para a Série C, mas batemos na trave. Chego ao Vitória ciente do trabalho que teremos, e sabemos que não tem nada definido, mas faremos de tudo para conquistar o acesso neste ano”, afirmou Vitão.
Entre os novos contratados, Willian Gaúcho é um dos atletas mais experientes em competições nacionais
Entre os novos contratados, Willian Gaúcho é um dos atletas mais experientes em competições nacionais Crédito: Guilherme Kenzo / Vitória F.C
  • Breno Santos - Lateral

    Jogador com rodagem internacional, Breno chega ao Vitória com a missão de trazer velocidade e eficiência nas jogadas pelo lado direito do campo. Formado na base do Cruzeiro e com passagens pela base do Fluminense, o atleta soma experiências profissionais no futebol da Eslováquia e também na disputa do Cariocão, onde defendeu o Bangu, e do Campeonato Mineiro, quando atuou pelo Ipatinga.
“Para mim é um prazer vestir a camisa desse clube vitorioso. Não pensei duas vezes quando recebi o convite da diretoria para jogar um campeonato tão disputado como a Série D. Essa primeira semana de treinamentos tem sido bem intensa, então vamos pegar o ritmo para fazer uma boa estreia pelo Vitória na competião nacional”, disse Breno.
  • Marcudinho - Atacante

    Velho conhecido do futebol capixaba, o atacante Marcudinho deixou a Desportiva para defender as cores do Vitória. Artilheiro da Série D quando esteve no Real Noroeste, o atacante afirmou que espera colocar sua ousadia em campo para conquistar espaço e bons resultados em sua nova equipe.
“Espero que aqui no Vitória eu consiga manter o bom ritmo que apresentei nos últimos campeonatos, para que eu possa ajudar a equipe na luta pelo acesso. Vou trazer o meu aprendizado, já que sei que a Série D é uma competição muito aguerrida. Vamos alinhar isso com tudo que o professor Ney tem para nos passar, para que nossa competição seja eficiente”, frisou Marcudinho.

Primeiro desafio

Agora, os comandados de Ney Barreto se preparam para um jogo-treino com o Sport-ES, previsto para o próximo sábado (29), às 10h, no estádio Salvador Costa. 

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