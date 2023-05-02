Real Noroeste fará churrasco de graça na estreia da Série D

Torcida do Real Noroeste Crédito: Henrique Montovanelli/FES

O Real Noroeste está em fase final de preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro Série D 2023. Mas, o proprietário do clube, Fláris Rocha, já planeja uma festa no primeiro jogo do time em casa, que acontece no próximo sábado, dia 13 de maio, contra o Nova Iguaçu.

O dono Real Noroeste prometeu churrasco gratuito para quem comprar ingresso (o clube ainda vai informar os preços) para a partida que será realizada no estádio José Olímpio da Rocha. Segundo Fláris, ação é em comemoração ao tricampeonato capixaba, conquistado pelo clube, no último dia 22 de abril, sobre o rival Nova Venécia.

"Eu quero aproveitar esse jogo, que será o primeiro do Real em casa, na Série D, para fazer a comemoração do título de tricampeão capixaba. Já tenho umas quatro vacas para fazer um churrasco para a turma. Vai ser churrasco de graça para até cinco mil pessoas que forem a jogo contra o Nova Iguaçu, no dia 13", confirmou Fláris, em entrevista ao ge.globo

Real Noroeste na Série D do Brasileirão