Neguete diz que fator casa pode ser determinante para o Real Noroeste na Série D

Neguete tem sido um dos destaques do Real Noroeste em 2023 Crédito: Breno Bonfá

Virando a chave após o revés diante do GEL pela Copa Espírito Santo, o Real Noroeste enfrenta o Nova Iguaçu neste sábado (13), às 15. A partida acontece no estádio José Olímpio da Rocha e é válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.

Para o goleiro Neguete, apesar do placar adverso, o jogo foi equilibrado. “Do mesmo jeito que tomamos 5, poderíamos ter feito 5. Fizemos um jogo fenomenal, mesmo com a derrota, às vezes é estranho falar isso, mas acho que foi uma das nossas melhores partidas e isso anima para a sequência”, analisou.

Contra o Nova Iguaçu, os Merengues voltam a jogar em casa após duas partidas (derrotas para Portuguesa-RJ e GEL). O arqueiro da equipe acredita que o fator casa pode ser determinante no grupo. “Em um grupo tão equilibrado como o nosso, temos que fazer valer a nossa força dentro de casa com o nosso torcedor e estamos trabalhando para fazer um bom jogo e conseguir os três pontos”, afirmou.

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