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Força da torcida

Neguete diz que fator casa pode ser determinante para o Real Noroeste na Série D

Goleiro analisou a última partida diante da Portuguesa-RJ e acredita que, em um grupo tão equilibrado, vencer em casa é fundamental
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

12 mai 2023 às 19:23

Publicado em 12 de Maio de 2023 às 19:23

Neguete tem sido um dos destaques do Real Noroeste em 2023
Neguete tem sido um dos destaques do Real Noroeste em 2023 Crédito: Breno Bonfá
Virando a chave após o revés diante do GEL pela Copa Espírito Santo, o Real Noroeste enfrenta o Nova Iguaçu neste sábado (13), às 15. A partida acontece no estádio José Olímpio da Rocha e é válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.
A equipe capixaba estreou com o pé esquerdo na competição. Sofreu uma derrota fora de casa para a Portuguesa-RJ pelo placar de 5 a 2. Após o jogo, o treinador Duzinho afirmou que o resultado não retratou o que foi a partida.
Para o goleiro Neguete, apesar do placar adverso, o jogo foi equilibrado. “Do mesmo jeito que tomamos 5, poderíamos ter feito 5. Fizemos um jogo fenomenal, mesmo com a derrota, às vezes é estranho falar isso, mas acho que foi uma das nossas melhores partidas e isso anima para a sequência”, analisou.
Contra o Nova Iguaçu, os Merengues voltam a jogar em casa após duas partidas (derrotas para Portuguesa-RJ e GEL). O arqueiro da equipe acredita que o fator casa pode ser determinante no grupo. “Em um grupo tão equilibrado como o nosso, temos que fazer valer a nossa força dentro de casa com o nosso torcedor e estamos trabalhando para fazer um bom jogo e conseguir os três pontos”, afirmou.

Presente para a torcida

O proprietário do clube, Fláris Rocha, planeja realizar um churrasco para quem comprar o ingresso da partida contra o Nova Iguaçu, no sábado (13). Os valores das entradas já foram divulgados: R$ 20 (Inteira) e R$ 10 (Meia).

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