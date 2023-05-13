Real Noroeste faz valer o fator casa e vence o Nova Iguaçu pela Série D

Aaron marcou um dos gols da vitória do Real Noroeste Crédito: Breno Bonfá

O Real Noroeste conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série D. Jogando no estádio José Olímpio da Rocha, Águia Branca, os atuais campeões capixabas derrotaram o Nova Iguaçu pelo placar de 2 a 0 na tarde deste sábado (13).

Mesmo jogando fora de casa, o Nova Iguaçu não abriu mão de jogar e chegou mais que o Real Noroeste, que contou com três defesas do goleiro Neguete. Porém, os anfitriões foram mais eficientes e abriram o placar, com o africano Aaron Abilola, anets do intervalo.

Já o segundo tempo teve mais emoção. Aos 19 minutos, Diogo foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti para o Nova Iguaçu. O mesmo Diogo foi para a bola, mas parou em boa defesa de Neguete. Aos 40 minutos, Piauí aproveitou contra-ataque e sacramentou a vitória dos Merengues Capixabas.