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Real Noroeste faz valer o fator casa e vence o Nova Iguaçu pela Série D

Time merengue joga bem e conquista sua primeira vitória no Grupo 6 da competição nacional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2023 às 17:41

Publicado em 13 de Maio de 2023 às 17:41

Aaron marcou um dos gols da vitória do Real Noroeste
Aaron marcou um dos gols da vitória do Real Noroeste Crédito: Breno Bonfá
O Real Noroeste conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série D. Jogando no estádio José Olímpio da Rocha, Águia Branca, os atuais campeões capixabas derrotaram o Nova Iguaçu pelo placar de 2 a 0 na tarde deste sábado (13).
Mesmo jogando fora de casa, o Nova Iguaçu não abriu mão de jogar e chegou mais que o Real Noroeste, que contou com três defesas do goleiro Neguete. Porém, os anfitriões foram mais eficientes e abriram o placar, com o africano Aaron Abilola, anets do intervalo. 
Já o segundo tempo teve mais emoção. Aos 19 minutos, Diogo foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti para o Nova Iguaçu. O mesmo Diogo foi para a bola, mas parou em boa defesa de Neguete. Aos 40 minutos, Piauí aproveitou contra-ataque e sacramentou a vitória dos Merengues Capixabas.
Com a conquista dos três pontos, a equipe capixaba agora assume a quarta colocação do Grupo 6. O próximo compromisso do Real Noroeste na competição é contra o conterrâneo Vitória, que foi derrotado na tarde deste sábado (13) para o Santo André. O jogo acontece no estádio José Olímpio da Rocha, Águia Branca. 

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