Pombo do pombo? Richarlison faz nova tatuagem e surpreende fãs

Richarlison posou para os jornalistas registrarem a nova tatuagem Crédito: Redes Sociais

O pombo é onipresente. Participando de uma partida beneficente em Londres, o atacante capixaba Richarlison apareceu com uma novidade em seu visual.

Apelidado do Pombo, por comemorar seus gols imitando o animal, o atacante do Tottenham e da Seleção Brasileira apresentou uma nova tatuagem, dessa vez no pescoço, fazendo alusão à ave de sua alcunha.

RICHARLISON ME FALA QUE ESSA TATUAGEM É DE CHICLETE pic.twitter.com/FZsDUzDwsO — vitoria⁷⁺⁸ | la liga racista (@hopediorr) May 29, 2023

Ao passar pelo grupo de jornalistas que cobriam a partida, o capixaba fez questão de mostrar a arte para o mundo. Além da ave, a tatuagem tem a inscrição 'he is brazilian', que em tradução livre quer dizer: ele é brasileiro.

Outra tatuagem gerou polêmica

No fim de 2022, pouco depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar, o craque nascido em Nova Venécia "fechou as costas" com uma tatuagem na qual se coloca entre dois ídolos do futebol mundial: Ronaldo Fenômeno e Neymar.

A pintura ainda traz parte do trecho "ordem e progresso" da bandeira do Brasil, e ainda um menino com a camisa 9 e o nome dele às costas em frente a uma favela. A assinatura de Pelé também foi gravada na pele do jogador.