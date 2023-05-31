Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • 'Timing' do anúncio de punição a Marinho gera mal-estar interno no Flamengo
Crise na Gávea?

'Timing' do anúncio de punição a Marinho gera mal-estar interno no Flamengo

Fato gerou até uma situação inusitada, já que três horas antes do comunicado, Flamengo havia publicado uma postagem de parabéns e felicitações a Marinho pelo aniversário
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 mai 2023 às 13:56

Publicado em 31 de Maio de 2023 às 13:56

Marinho foi afastado dos treinos no Flamengo por tempo indeterminado
Marinho foi afastado dos treinos no Flamengo por tempo indeterminado Crédito: Redes Sociais
O "timing" do anúncio do afastamento e multa a Marinho, pelo Flamengo, gerou um mal-estar em parte do grupo de jogadores.
O comunicado oficial do Flamengo aconteceu exatamente uma semana após o episódio onde o jogador se recusou a viajar para o Chile, para enfrentar o Ñublense, alegando dores musculares. O informe rubro-negro também ocorreu justamente no dia do aniversário de Marinho, na última segunda-feira (29), quando completou 33 anos.
O fato gerou até uma situação inusitada, já que pouco mais de três horas antes do comunicado, o Flamengo havia publicado uma postagem de parabéns e felicitações a Marinho pelo aniversário.
Na avaliação dos jogadores, principalmente os mais próximos do meia-atacante, tal informação poderia ter sido dada antes, já que a decisão já estava tomada e o fato aconteceu uma semana antes.
Marinho é querido pelo elenco e bem quisto em todos os subgrupos por causa de seu estilo extrovertido. O jogador também ficou incomodado com a forma como foi conduzida a questão.
A palavra final foi do presidente do clube, Rodolfo Landim. Ele deu o aval para a nota oficial do afastamento e Marinho foi multado e colocado para treinar em períodos alternativos por tempo indeterminado.
Pouco depois do afastamento, o jogador postou uma foto em seu Instagram com a legenda: "É importante saber que em meio as tribulações que se levantam contra você, DEUS sempre será a resposta".

Interesse do São Paulo mexeu com Marinho

O interesse do São Paulo por Marinho já acontecia antes mesmo do episódio de "rebeldia" do jogador. Diferentemente da proposta do Bahia em março, desta vez o atleta ficou balançado e demonstrou interesse em uma transferência.
No início do ano, o Bahia fez uma oferta oficial para contar com o meia-atacante, inclusive sinalizando com as mesmas bases financeiras do Flamengo, mas na ocasião, Marinho preferiu recusar pois entendia que ainda tinha potencial para buscar espaço no Rubro-Negro, clube em que sempre desejou atuar e que era um sonho de seu pai.
Porém, o cenário mudou de patamar, principalmente após o Rubro-Negro acertar a contratação do atacante Luiz Araújo, que atua na mesma posição de Marinho, um sinal de que ele está cada vez mais fora dos planos.
A reportagem apurou que entre Flamengo e São Paulo as negociações estão avançadas, e que o jogador agora tenta chegar a um acordo financeiro com o Tricolor paulista.

LEIA MAIS SOBRE FUTEBOL

Jogador que cometeu pênalti por R$ 70 mil pega suspensão de 720 dias

Em meio à crise, diretor esportivo do Vasco reforça confiança em Barbieri

Globo fecha acordo com a CBF e transmitirá jogos da Seleção até 2026

Fluminense tem seu pior mês na temporada, e liga o alerta

Gazeta Na Rede #3 - Reveja a live sobre Brasileirão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes flamengo Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados