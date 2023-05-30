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Globo fecha acordo com a CBF e transmitirá jogos da Seleção até 2026

Conforme anunciado por ambas as partes nesta terça-feira (30), o contrato vence em 2026 e já vale para os amistosos contra Guiné e Senegal
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 mai 2023 às 16:54

Publicado em 30 de Maio de 2023 às 16:54

Jogadores da Seleção Brasileira comemoram vitória sobre a Coreia do Sul por 4 a 1 no estádio 974 na Copa do Mundo do Catar
Jogadores da Seleção Brasileira comemoram vitória sobre a Coreia do Sul por 4 a 1 no estádio 974 na Copa do Mundo do Catar Crédito: Vitor Jubini
Após não transmitir o amistoso contra o Marrocos, em março, a Globo firmou um novo acordo com a CBF e terá exclusividade na transmissão dos amistosos da Seleção Brasileira, assim como dos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo em que o Brasil seja mandante. Conforme anunciado por ambas as partes nesta terça-feira (30), o contrato vence em 2026 e já vale para os amistosos contra Guiné, em Barcelona, e Senegal, em Lisboa, nos dias 17 e 20 de junho.
"Estamos felizes em seguir com esta que é uma parceria que o torcedor já conhece e que existe há muito anos. Sem dúvida, é um passo importante no nosso propósito de ter a Seleção mais perto do torcedor", comentou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

O acordo para retomar a parceria de anos inclui o direito de transmitir as partidas em todas as plataformas do Grupo Globo voltadas ao esporte. Além da TV Globo, portanto, a Seleção pode ter seus jogos exibidos pela SporTV, no streaming Globoplay e no portal GE.
"Com as transmissões em diferentes plataformas, conseguimos também levar a emoção do nosso futebol a todos os cantos do país, atingindo o maior número de torcedores possível. Como presidente da CBF, me sinto orgulhoso de celebrar mais um excelente contrato à altura da Seleção que é a maior vencedora do mundo e que merece todo o nosso reconhecimento e valorização", afirmou Rodrigues.
O contrato anterior da Globo com a CBF terminou em dezembro do ano passado e a entidade fechou um acordo pontual com a TV Band para a transmissão de Brasil x Marrocos, em março. Na ocasião, também cedeu os direitos ao Canal GB, página de Galvão Bueno no YouTube, e à ESPN. Depois disso, as negociações com a Globo foram retomadas.

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