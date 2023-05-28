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Estreantes

Convocação da Seleção para amistosos de junho tem 4 novidades; veja lista

Equipe será novamente comandada pelo técnico interino Ramon Menezes nos jogos contra Guiné e Senegal, em 17 e 20 de junho, respectivamente
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 mai 2023 às 13:29

Publicado em 28 de Maio de 2023 às 13:29

Ramon Menezes, técnico interino da Seleção Brasileira, convocará equipe para amistosos de junho.
Ramon Menezes, técnico interino da Seleção Brasileira, convocará equipe para amistosos de junho. Crédito: Thais Magalhães;/CBF
O técnico interino da Seleção Brasileira, Ramon Menezes, anunciou neste domingo (28), os jogadores convocados para os amistosos contra Guiné e Senegal, que serão realizados em 17 e 20 de junho, respectivamente. Vinícius Júnior, do Real Madrid, homenageado em campanha antirracismo da entidade e por diversas instituições no mundo, teve sua presença confirmada. A lista também apresenta quatro estreantes: os laterais Vanderson (Monaco) e Ayrton Lucas (Flamengo), o zagueiro Nino (Fluminense) e o meia Joelinton (Newcastle).
Além de Ayrton Lucas e Nino, foram convocados outros jogadores que atuam no futebol brasileiro: Pedro (Flamengo); Weverton, Raphael Veiga e Rony (Palmeiras); e André (Fluminense).
 Desta vez, o treinador optou por uma lista mais parecida com a da Copa do Mundo do Catar, com 14 jogadores remanescentes do Mundial. Neymar (PSG), que ainda se recupera de uma lesão no tornozelo, ficou de fora.

Confira a lista de convocados

  • Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras);
  • Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Alex Telles (Sevilla) e Ayrton Lucas (Flamengo);
  • Zagueiros: Ibañez (Roma), Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG) e Nino (Fluminense);
  • Meio-campistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham) e Raphael Veiga (Palmeiras);
  • Atacantes: Malcom (Zenit), Pedro (Flamengo), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Rony (Palmeiras) e Vini Jr (Real Madrid).

Funções divididas

Ainda sem um treinador definido para o ciclo da próxima Copa do Mundo, o Brasil será mais uma vez comandado interinamente por Ramon Menezes, agora nos amistosos. De momento, ele tem compromissos na Argentina liderando os jovens talentos no Mundial Sub-20. Para a convocação, a CBF preparou um "bate e volta" para que a convocação fosse feita.
No último sábado (27), a equipe sub-20 do Brasil fechou a participação na fase de grupos contra a Nigéria e ganhou de 2 a 0. A vitória garantiu a classificação para o mata-mata na liderança da chave. O adversário nas oitavas será conhecido após a conclusão da terceira rodada, neste domingo (28).
Se chegar à final, o técnico estará liberado para se dedicar integralmente à Seleção principal somente depois de 11 de junho, para quando está marcada a decisão do campeonato. No entanto, não há riscos dele perder os amistosos contra Guiné e Senegal, pois serão disputados depois da decisão.

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