Convocação da Seleção para amistosos de junho tem 4 novidades; veja lista

Ramon Menezes, técnico interino da Seleção Brasileira, convocará equipe para amistosos de junho. Crédito: Thais Magalhães;/CBF

O técnico interino da Seleção Brasileira , Ramon Menezes, anunciou neste domingo (28), os jogadores convocados para os amistosos contra Guiné e Senegal, que serão realizados em 17 e 20 de junho, respectivamente. Vinícius Júnior, do Real Madrid, homenageado em campanha antirracismo da entidade e por diversas instituições no mundo, teve sua presença confirmada. A lista também apresenta quatro estreantes: os laterais Vanderson (Monaco) e Ayrton Lucas ( Flamengo ), o zagueiro Nino (Fluminense) e o meia Joelinton (Newcastle).

Além de Ayrton Lucas e Nino, foram convocados outros jogadores que atuam no futebol brasileiro: Pedro (Flamengo); Weverton, Raphael Veiga e Rony (Palmeiras); e André (Fluminense).

Desta vez, o treinador optou por uma lista mais parecida com a da Copa do Mundo do Catar , com 14 jogadores remanescentes do Mundial. Neymar (PSG), que ainda se recupera de uma lesão no tornozelo, ficou de fora.

Confira a lista de convocados

Goleiros : Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras);

: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras); Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Alex Telles (Sevilla) e Ayrton Lucas (Flamengo);

Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Alex Telles (Sevilla) e Ayrton Lucas (Flamengo); Zagueiros: Ibañez (Roma), Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG) e Nino (Fluminense);

Ibañez (Roma), Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG) e Nino (Fluminense); Meio-campistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham) e Raphael Veiga (Palmeiras);

André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham) e Raphael Veiga (Palmeiras); Atacantes: Malcom (Zenit), Pedro (Flamengo), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Rony (Palmeiras) e Vini Jr (Real Madrid).

Funções divididas

Ainda sem um treinador definido para o ciclo da próxima Copa do Mundo, o Brasil será mais uma vez comandado interinamente por Ramon Menezes, agora nos amistosos. De momento, ele tem compromissos na Argentina liderando os jovens talentos no Mundial Sub-20. Para a convocação, a CBF preparou um "bate e volta" para que a convocação fosse feita.

No último sábado (27), a equipe sub-20 do Brasil fechou a participação na fase de grupos contra a Nigéria e ganhou de 2 a 0. A vitória garantiu a classificação para o mata-mata na liderança da chave. O adversário nas oitavas será conhecido após a conclusão da terceira rodada, neste domingo (28).