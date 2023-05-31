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Preocupação

Fluminense tem seu pior mês na temporada, e liga o alerta

O mês de maio do Tricolor teve três vitórias, dois empates e três derrotas. Foi o pior aproveitamento entre os meses de 2023
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 mai 2023 às 21:54

Publicado em 30 de Maio de 2023 às 21:54

Com a derrota para o Corinthians por 2 a 0 no domingo (28), o Fluminense acumulou o pior mês na sua até agora boa temporada.
Fluminense
Fernando Diniz viu o time oscilar e cair de rendimento neste mês de maio Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O mês de maio do Fluminense teve três vitórias, dois empates e três derrotas. Foi o pior aproveitamento entre os meses de 2023.
O clube tricolor teve um início de maio empolgante com a goleada por 5 a 1 sobre o River Plate, pela Libertadores, mas na sequência acumulou tropeços.
O time de Fernando Diniz está com uma sequência de três derrotas consecutivas: Botafogo (Brasileiro), The Strongest (Libertadores) e Corinthians (Brasileiro).
O Flu está também há quatro jogos sem vencer, já que anteriormente às três derrotas, a equipe havia empatado em 0 a 0 com o Flamengo, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.
Outro dado negativo são os quatro jogos consecutivos sem balançar as redes.
O confronto de volta diante do rival rubro-negro acontecerá na próxima quinta-feira (1), no Maracanã.
O Fluminense já ostenta um título na temporada: o de campeão carioca, justamente sobre o Flamengo.
Na Copa Libertadores, o Tricolor lidera seu grupo e está com a classificação encaminhada.
"É saber passar pelo momento de dificuldade da temporada em que os resultados não vêm. Hoje é frustrante sair daqui com a derrota [para o Corinthians], mas ao mesmo tempo ver a produtividade da equipe nos dá clareza que estamos no caminho certo", disse Eduardo Barros, auxiliar técnico do Fluminense.

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