Semana de decisão

Copa do Brasil: confira onde assistir aos jogos de volta das oitavas de final

Jogos na noite de quarta (31) e quinta-feira (1°) vão decidir quem avança para as quartas de final da competição mais democrática do país
Redação de A Gazeta

31 mai 2023 às 13:54

Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras entraram como favoritos na Copa do Brasil, mas vivem cenários diferentes na competição
Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras entraram como favoritos na Copa do Brasil, mas vivem cenários diferentes na competição Crédito: Divulgação (Flamengo), Pedro Souza (Atlético-MG) e César Greco (Palmeiras)

Quarta-feira (31)

  • Bahia (0) x (0) Santos
    Onde:     Arena Fonte Nova, Salvador
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere e SporTV

  • Fortaleza (0) x (3) Palmeiras
    Onde:     Arena Castelão, Fortaleza
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere e SporTV

  • Cruzeiro (1) x (1) Grêmio
    Onde:     Mineirão, Belo Horizonte
    Horário: 20h
    Transmissão: Amazon Prime

  • Internacional (0) x (2) América-MG
    Onde:     Beira-Rio, Porto Alegre
    Horário: 21h30
    Transmissão: Amazon Prime

  • Botafogo (2) x (3) Athletico-PR
    Onde:     Nilton Santos, Rio de Janeiro
    Horário: 21h30
    Transmissão: TV Gazeta

  • Corinthians (0) x (2) Atlético-MG
    Onde:     Neo Química Arena, São Paulo
    Horário: 21h30
    Transmissão: Amazon Prime, Globo (SP/MG) e SporTV

Quinta-feira (1º)

  • São Paulo (2) x (0) Sport
    Onde:     Morumbi, São Paulo
    Horário: 19h30
    Transmissão: Amazon Prime

  • Flamengo (0) x (0) Fluminense
    Onde:     Maracanã, Rio de Janeiro
    Horário: 20h
    Transmissão: Premiere e SporTV

