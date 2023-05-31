Copa do Brasil: confira onde assistir aos jogos de volta das oitavas de final

Quarta-feira (31)
- Bahia (0) x (0) Santos
Onde: Arena Fonte Nova, Salvador
Horário: 19h
Transmissão: Premiere e SporTV
- Fortaleza (0) x (3) Palmeiras
Onde: Arena Castelão, Fortaleza
Horário: 19h
Transmissão: Premiere e SporTV
- Cruzeiro (1) x (1) Grêmio
Onde: Mineirão, Belo Horizonte
Horário: 20h
Transmissão: Amazon Prime
- Internacional (0) x (2) América-MG
Onde: Beira-Rio, Porto Alegre
Horário: 21h30
Transmissão: Amazon Prime
- Botafogo (2) x (3) Athletico-PR
Onde: Nilton Santos, Rio de Janeiro
Horário: 21h30
Transmissão: TV Gazeta
- Corinthians (0) x (2) Atlético-MG
Onde: Neo Química Arena, São Paulo
Horário: 21h30
Transmissão: Amazon Prime, Globo (SP/MG) e SporTV
Quinta-feira (1º)
- São Paulo (2) x (0) Sport
Onde: Morumbi, São Paulo
Horário: 19h30
Transmissão: Amazon Prime
- Flamengo (0) x (0) Fluminense
Onde: Maracanã, Rio de Janeiro
Horário: 20h
Transmissão: Premiere e SporTV