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Capixaba participa da cobertura da final da Champions League na Turquia

Guido Nunes, que já trabalhou na Rede Gazeta, participa da cobertura da final da Liga dos Campeões da Europa neste sábado, em Istambul, Turquia
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

10 jun 2023 às 09:38

Publicado em 10 de Junho de 2023 às 09:38

Jornalista capixaba participa da cobertura da final da Champions League
Jornalista capixaba participa da cobertura da final da Champions League Crédito: Reprodução/Instagram
Com experiência na cobertura de final de Copa do Mundo, Olimpíadas, final de Libertadores e de Copa América, o jornalista capixaba Guido Nunes participa neste sábado (10), pela primeira vez, da cobertura de uma final da Champions League, a Liga dos Campeões da Europa, que será realizada em Istambul, Turquia.
A final da Champions League 2023 será disputada neste sábado, às 16 horas (horário de Brasília), no estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, entre Manchester City, da Inglaterra, e Inter de Milão, da Itália.
Depois de muitos anos na cobertura esportiva como repórter, o jornalista capixaba, que atuou em veículos da Rede Gazeta no início da sua carreira, comentou que está no evento como gerente de conteúdo da Stages, plataforma que funciona como uma loja de vídeos e abriga o canal do PVC (Paulo Vinicius Coelho), comentarista esportivo que vai transmitir a final da Champions.
“É a primeira vez que faço a cobertura de um grande evento esportivo não como jornalista esportivo como prioridade. Estou na Turquia como gerente de conteúdo da Stages, responsável por toda a parte operacional para que o canal do PVC tenha garantia de que vai ser um grande sucesso em todos os sentidos, gravação, lives. Saí recentemente da Globo e também consigo ajudá-lo na parte de vídeo, mas minha função aqui curiosamente não é essa”, explicou Guido.

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Ele comentou sobre as diferenças da cobertura da final da Champions para outras coberturas esportivas de grande porte que já participou. "A principal diferença é que é mais curto e nesse caso são três dias de cobertura e é muito intenso. Na Copa do Mundo você vive um mês, nas Olimpíadas são duas longas semanas e aqui acho que a principal diferença é esta: é um jogo. A Champions acontece de maneira descentralizada e é uma cidade neutra que recebe o principal jogo de futebol do ano”, pontuou.
Desde quinta-feira (8), Guido está em Istambul participando da cobertura dos preparativos para a grande final da Champions League e mostrou em suas redes sociais os vestiários, o estádio e outros detalhes sobre o evento. Ele acrescentou que uma grande diferença desse evento para os demais que já cobriu foi a preparação, já que precisou ir além de estudar as duas equipes e envolveu informações técnicas como escolha dos equipamentos para levar à Turquia e discussões sobre a logística para a produção e realização de lives.
“O PVC vai fazer a oitava final dele de Champions e a primeira em um canal independente, e conseguimos ser credenciados, ter acesso ao gramado. Então, está sendo incrível”, completou o jornalista capixaba.

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