Após derrota na final da Copa ES, Rio Branco demite técnico Max Sandro

Após a derrota na final da Copa Espírito Santo, o Rio Branco rescindiu o contrato com o técnico Max Sandro. Em breve nota nas redes sociais, o clube informou que a decisão foi tomada em comum acordo com o treinador carioca.
À beira do gramado, Max Sandro comandou o Rio Branco por 16 partidas, acumulando 60% de aproveitamento. Ao todo, foram oito vitórias, quatro derrotas e quatro empates com a equipe Capa-Preta.
Max Sandro chegou ao time capixaba em março de 2023, com a responsabilidade de comandar a equipe na Copa Espírito Santo. Entre altos e baixos, o clube chegou até à final da competição, mas foi superado pelo Serra por 3 a 2.
Agora, o Capa-Preta volta ao mercado em busca de um nome para o comando do time, que só volta aos gramados em 2024, para a disputa do Capixabão e da Copa ES.