Após derrota na final da Copa ES, Rio Branco demite técnico Max Sandro

Max Sandro, técnico do Rio Branco Crédito: Divulgação / Rio Branco

Após a derrota na final da Copa Espírito Santo , o Rio Branco rescindiu o contrato com o técnico Max Sandro. Em breve nota nas redes sociais, o clube informou que a decisão foi tomada em comum acordo com o treinador carioca.

À beira do gramado, Max Sandro comandou o Rio Branco por 16 partidas, acumulando 60% de aproveitamento. Ao todo, foram oito vitórias, quatro derrotas e quatro empates com a equipe Capa-Preta.

Max Sandro chegou ao time capixaba em março de 2023, com a responsabilidade de comandar a equipe na Copa Espírito Santo. Entre altos e baixos, o clube chegou até à final da competição, mas foi superado pelo Serra por 3 a 2.