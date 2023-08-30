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Sem futuro definido no Serra, Rodrigo César recebe propostas de fora do ES

Técnico foi Bi-Campeão consecutivo da Copa Espírito Santo no último sábado (26) e ainda não foi chamado pela Cobra-Coral para a renovação do contrato
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2023 às 17:09

Publicado em 30 de Agosto de 2023 às 17:09

Rodrigo César, técnico do Serra
Rodrigo César, técnico do Serra Crédito: Laila Pecorari
O técnico Rodrigo César conquistou o seu segundo título da Copa Espírito Santo, no sábado, quando o Serra venceu o Rio Branco-ES, na grande final. No entanto, apesar da taça, o futuro do treinador ainda é incerto no Cobra-Coral. Cesão revelou que já recebeu propostas e conversou com outros clubes, ao mesmo tempo que a diretoria do Tricolor ainda não iniciou conversas por renovação.
Além do futebol local, algumas negociações vem se desenrolando para dar sequência a carreira fora do Espírito Santo.
"Ainda não teve proposta do Serra, já que eles não me procuraram. Já tem algumas propostas de clubes daqui do estado e também tem aparecido coisas fora do estado. Estarei viajando nessas próximas duas semanas com a família, mas já espero voltar a ter novas oportunidades logo após o descanso", declarou o técnico em entrevista ao ge.globo.
Rodrigo César também garantiu que irá fazer estágios em clubes do Rio de Janeiro e São Paulo, antes mesmo da próxima temporada começar.

Serra em 2024

Com o título da Copa Espírito Santo, o Serra terá um calendário cheio em 2024. Em janeiro, o Cobra-Coral inicia o ano disputando o Campeonato Capixaba. A partir de maio, a equipe serrana vai jogar a Série D do Brasileirão, pela segunda vez em sua história. O clube ainda tem a opção de tentar conciliar a Quarta Divisão com a Copa ES, que acontecem simultaneamente.

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