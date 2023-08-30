Sem futuro definido no Serra, Rodrigo César recebe propostas de fora do ES

Rodrigo César, técnico do Serra Crédito: Laila Pecorari

O técnico Rodrigo César conquistou o seu segundo título da Copa Espírito Santo, no sábado, quando o Serra venceu o Rio Branco-ES, na grande final . No entanto, apesar da taça, o futuro do treinador ainda é incerto no Cobra-Coral. Cesão revelou que já recebeu propostas e conversou com outros clubes, ao mesmo tempo que a diretoria do Tricolor ainda não iniciou conversas por renovação.

Além do futebol local, algumas negociações vem se desenrolando para dar sequência a carreira fora do Espírito Santo.

"Ainda não teve proposta do Serra, já que eles não me procuraram. Já tem algumas propostas de clubes daqui do estado e também tem aparecido coisas fora do estado. Estarei viajando nessas próximas duas semanas com a família, mas já espero voltar a ter novas oportunidades logo após o descanso", declarou o técnico em entrevista ao ge.globo.

Rodrigo César também garantiu que irá fazer estágios em clubes do Rio de Janeiro e São Paulo, antes mesmo da próxima temporada começar.

Serra em 2024