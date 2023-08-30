Sem futuro definido no Serra, Rodrigo César recebe propostas de fora do ES

O técnico Rodrigo César conquistou o seu segundo título da Copa Espírito Santo, no sábado, quando o Serra venceu o Rio Branco-ES, na grande final. No entanto, apesar da taça, o futuro do treinador ainda é incerto no Cobra-Coral. Cesão revelou que já recebeu propostas e conversou com outros clubes, ao mesmo tempo que a diretoria do Tricolor ainda não iniciou conversas por renovação.
Além do futebol local, algumas negociações vem se desenrolando para dar sequência a carreira fora do Espírito Santo.
"Ainda não teve proposta do Serra, já que eles não me procuraram. Já tem algumas propostas de clubes daqui do estado e também tem aparecido coisas fora do estado. Estarei viajando nessas próximas duas semanas com a família, mas já espero voltar a ter novas oportunidades logo após o descanso", declarou o técnico em entrevista ao ge.globo.
Rodrigo César também garantiu que irá fazer estágios em clubes do Rio de Janeiro e São Paulo, antes mesmo da próxima temporada começar.
Serra em 2024
Com o título da Copa Espírito Santo, o Serra terá um calendário cheio em 2024. Em janeiro, o Cobra-Coral inicia o ano disputando o Campeonato Capixaba. A partir de maio, a equipe serrana vai jogar a Série D do Brasileirão, pela segunda vez em sua história. O clube ainda tem a opção de tentar conciliar a Quarta Divisão com a Copa ES, que acontecem simultaneamente.