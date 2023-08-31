Copa ES registra pior média de público dos últimos 10 anos em 2023

No jogo entre Capixaba e Real Noroeste, pela Copa ES 2023, foram vendidos apenas três ingressos Crédito: Capixaba SC

Nem a linda festa das torcidas de Serra e Rio Branco-ES, que compareceram em massa na partida final, conseguiu mascarar a baixa presença de público durante toda a Copa Espírito Santo 2023. A edição deste ano teve a pior média de pagantes dos últimos 10 anos .

Apenas 167 torcedores pagaram ingressos por jogo nesta Copa ES. O número é 44.70% menor em relação à média da edição do ano passado (302) e 54.25% inferior à Copinha de 2014, que teve 365 pagantes por jogo.

Os números de 2023 foram piores até que a média da Copa ES 2021. Na ocasião, o torneio foi realizado com uma série de restrições quanto à presença de público nos estádios, inclusive o limite de ingressos, como medida para conter a pandemia da Covid-19.

Final tem maior público do ano

Festa da torcida do Serra no Kleber Andrade Crédito: Henrique Montovanelli/FES

O jogo único da final da Copa Espírito Santo, entre Serra e Rio Branco-ES registrou o maior público do ano de 2023 no futebol capixaba. Ao todo, 4014 torcedores pagaram ingresso para assistir à vitória e o título inédito do Cobra-Coral.

O bom número mascarou a ausência da torcida em grande parte dos jogos da competição. Se for extraído o público da decisão, a média da Copa ES cairia de 16 para apenas 117 pagantes por jogo.

4014 pagantes - Serra x Rio Branco, final da Copa ES

2136 pagantes - Real Noroeste x Nova Venécia, finais do Capixaba



2056 pagantes - Vitória-ES x Ceilândia, segunda fase da Série D



1548 pagantes - Vitória-ES x Remo, primeira fase da Copa do Brasil



977 pagantes - Nova Venécia x Vitória-ES, semifinais do Capixaba

Oito dos 12 times tiveram médias abaixo de 100 pagantes

A Copa Espírito Santo 2023 teve a participação de 12 clubes. Destes apenas quatro tiveram médias de pagantes acima dos 100 - Rio Branco-ES, Serra, Nova Venécia e Rio Branco VN. O demais, Linhares FC, Porto Vitória, Pinheiros-ES, Sport-ES, GEL, São Mateus, Capixaba, Real Noroeste, não conseguiram nem sequer levar em média 80 torcedores em seus jogos.

A Copa ES teve o maior público do ano, mas também registrou os piores. Das 79 partidas, 11 não tiveram 10 pagantes. Nos jogos, Capixaba x Real Noroeste e São Mateus x Rio Branco VN foram vendidos apenas três ingressos. O Real, atual tricampeão capixaba e maior vencedor da Copa ES (ao lado do Vitória-ES), terminou com a pior média de público - 13.

Jogo entre Capixaba e Real Noroeste, pela Copa ES, teve três pagantes Crédito: FES

Ranking de Público da Copa ES 2023 (média por jogo)