Rodrigo César é o novo treinador do Rio Branco
Após perder a final da Copa Espírito Santo 2023 e demitir Max Sandro do comando da equipe, o Rio Branco já tem um novo treinador. Rodrigo César deixou o Serra e vai comandar o Capa-Preta no ano de 2024. O anúncio oficial foi realizado na tarde desta sexta-feira (1) nas redes sociais do clube.
Rodrigo chega ao Rio Branco após conquistar dois títulos em cima do clube. Em 2022, foi campeão da Copa Espírito Santo pelo Vitória em cima do Capa-Preta, e em 2023 conquistou o mesmo título, também em cima de seu novo clube. Ele chega como a primeira contratação da era SAF, que promete ampliar os investimentos no futebol para a próxima temporada.
"Para 2024, vislumbramos a conquista de títulos e acesso ao Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, portanto ter um nome como o do Rodrigo César é importante nesse processo”, afirmou o presidente do Rio Branco, Paulo Pachêco.
O treinador vibrou com a chegada ao novo clube. “Estou muito feliz com essa grande oportunidade e por ser lembrado por esse projeto. Estou confiante e espero que a gente possa fazer uma grande temporada. Além disso, sei que o torcedor capa-preta é apaixonado e vamos contar mais uma vez com o apoio dele para conquistar o título do Capixabão”, afirmou Rodrigo César.