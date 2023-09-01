Rodrigo César vai para o seu quarto clube no futebol capixaba Crédito: Jordan Nunes/Rio Branco

Your browser does not support the audio element. Rodrigo César é o novo treinador do Rio Branco

Rodrigo chega ao Rio Branco após conquistar dois títulos em cima do clube. Em 2022, foi campeão da Copa Espírito Santo pelo Vitória em cima do Capa-Preta, e em 2023 conquistou o mesmo título, também em cima de seu novo clube. Ele chega como a primeira contratação da era SAF, que promete ampliar os investimentos no futebol para a próxima temporada.

"Para 2024, vislumbramos a conquista de títulos e acesso ao Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, portanto ter um nome como o do Rodrigo César é importante nesse processo”, afirmou o presidente do Rio Branco, Paulo Pachêco.