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Revelando craques

Três jovens do Porto Vitória reforçam a base do Flamengo

Danilo Mafumba, Lucas Lemos e João Vitor Lemos agora fazem parte das categorias de base do Rubro-Negro Carioca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2023 às 16:26

Publicado em 16 de Outubro de 2023 às 16:26

Danilo Mafumba ao centro e os irmãos Lemos ao lado, crianças capixabas no Flamengo
Danilo Mafumba ao centro e os irmãos Lemos ao lado, crianças capixabas no Flamengo Crédito: Divulgação/Flamengo
Atuante na revelação de novos talentos para o futebol brasileiro, o Porto Vitória cedeu mais três promessas capixabas ao Flamengo. Os meninos Danilo Mafumba, Lucas Lemos e João Vitor Lemos estão passando o primeiro Dia das Crianças com a felicidade de vestirem a camisa e jogarem no clube dos respectivos corações infanto-juvenis rubro-negros.
Na história do futebol capixaba, inúmeros grandes jogadores desfilaram pelo solo espírito-santense e posteriormente migraram aos clubes cariocas e fizeram sucesso. É o caso de Sávio, Geovani, Carlos Germano, Richarlison, Fumanchu, entre outros. Na atualidade, com os clubes cada vez mais preparados para observarem talentos em outras partes do país, os meninos Danilo Mafumba, João Vitor Lemos e Lucas Lemos foram selecionados como os possíveis percursores da safra capixaba no Rio.
FlamengoDanilo Mafumba, capixaba do Sub-11 do Flamengo
FlamengoDanilo Mafumba, capixaba do Sub-11 do Flamengo Crédito: Flamengo
Danilo Mafumba, 10 anos, era morador de Colinas das Laranjeiras, bairro da Serra, e foi descoberto após disputar o torneio IberCup pelo Porto Vitória, quando se destacou ao enfrentar Flamengo e Fluminense.
O sonho do pequeno craque é se tornar profissional pelo rubro-negro e posteriormente jogar no Real Madrid e Barcelona. Rapidamente ambientado às idas e vindas de Vitória ao Rio de Janeiro, Danilo passa o Dia das Crianças com os seus maiores torcedores, a família. No final do ano, os familiares e o pequeno craque irão se mudar para o Rio de Janeiro.
"A adaptação está sendo muito legal. Adorei o Rio de Janeiro, já me acostumei com os meninos e eles me receberam muito bem", disse Mafumba.
Se na Colina das Laranjeiras a comemoração é grande, na casa da família Lemos a alegria veio em dobro. Os irmãos Lucas e João Vitor, de oito e 10 anos, chamaram atenção do Flamengo e também foram selecionados pelo Rubro-Negro. Atuando pelo Fla há dois meses, ambos seguem felizes por estarem no clube carioca e comemoraram a rápida estabilização no Rio de Janeiro.
"Estamos no Rio há dois meses, perto do Ninho do Urubu. Ficamos felizes porque somos flamenguistas e a nossa paixão passa de geração para geração", disse o pai das promessas capixabas Roberto ao ge.globo.
Irmãos Lemos, capixabas da base do Flamengo
Irmãos Lemos, capixabas da base do Flamengo Crédito: Arquivo pessoal

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