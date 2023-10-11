Rio Branco anuncia contratação do atacante Matheus Costa

E a série de contratações do Rio Branco para a temporada de 2024 continua. O nome da vez é Matheus Costa, atacante de 24 anos, que estava no Serra. Ele chega ao clube como homem de confiança do treinador Rodrigo César, com quem trabalhou e teve boas passagens pela Cobra-Coral e Vitória.
Este é o décimo reforço do clube para a próxima temporada. Além do treinador Rodrigo Cesar, o Rio Branco anunciou o goleiro Neguete, os zagueiros Pedro Botelho e Gustavo Carbonieri, o lateral Bruno Moura, o volante Ferrugem, os meias Bruno Cosendey e João Prado e os atacantes Kieza e Rodrigo Carioca.
A previsão é de que o elenco capa-preta se reapresente em dezembro para dar início aos trabalhos da pré-temporada. Em 2024, o Rio Branco vai disputar o Capixabão, a Copa ES e a Copa Verde.