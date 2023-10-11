Reforço

Rio Branco anuncia contratação do atacante Matheus Costa

Jogador de 24 anos chega ao Capa-Preta como homem de confiança do treinador Rodrigo César, com quem trabalhou e teve boas passagens por Vitória e Serra

Publicado em 11 de Outubro de 2023 às 17:57

Redação de A Gazeta

Matheus Costa, novo reforço do Rio Branco Crédito: Rio Branco/Divulgação
E a série de contratações do Rio Branco para a temporada de 2024 continua. O nome da vez é Matheus Costa, atacante de 24 anos, que estava no Serra. Ele chega ao clube como homem de confiança do treinador Rodrigo César, com quem trabalhou e teve boas passagens pela Cobra-Coral e Vitória. 
O mineiro de Teófilo Otoni é bicampeão da Copa Espírito Santo, marcando gols nas finais de 2022  e 2023. Um detalhe interessante é que as duas decisões das competições vencidas pelo atacante foram contra o Rio Branco. 
Este é o décimo reforço do clube para a próxima temporada. Além do treinador Rodrigo Cesar, o Rio Branco anunciou o goleiro Neguete, os zagueiros Pedro Botelho e Gustavo Carbonieri, o lateral Bruno Moura, o volante Ferrugem, os meias Bruno Cosendey e João Prado e os atacantes Kieza e Rodrigo Carioca.
A previsão é de que o elenco capa-preta se reapresente em dezembro para dar início aos trabalhos da pré-temporada. Em 2024, o Rio Branco vai disputar o Capixabão, a Copa ES e a Copa Verde.

