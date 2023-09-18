Rio Branco anuncia Neguete, melhor jogador do último Campeonato Capixaba

Após anunciar as chegadas do treinador Rodrigo César e dos jogadores Ferrugem e Kieza, o Rio Branco acertou mais uma contratação para o Campeonato Capixaba em 2024. Trata-se do goleiro Neguete, ex-Real Noroeste, que foi eleito o melhor jogador do capixabão deste ano.
O capitão da equipe merengue foi o menos vazado do estadual e contribui com excelentes defesas, incluindo pênaltis. A participação do goleiro na seleção do campeonato foi a terceira consecutiva dele - foi escalado na Seleção do Campeonato Amazonense (pelo Nacional, em 2022) e no Campeonato Carioca (pela Portuguesa, em 2021). Também foi campeão maranhense pelo Sampaio Corrêa e disputou o Campeonato Brasileiro da Série B.
Neguete tem 33 anos e 1,96 de altura. O goleiro é mineiro de Belo Horizonte e iniciou sua carreira no Vila Nova-MG. Além de Neguete, o Rio Branco já confirmou para 2024 o zagueiro Gustavo Carbonieri, o volante Ferrugem, o atacante Kieza e o treinador Rodrigo César.