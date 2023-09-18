Rio Branco anuncia Neguete, melhor jogador do último Campeonato Capixaba

O capitão da equipe merengue foi o menos vazado do estadual e contribui com excelentes defesas, incluindo pênaltis. A participação do goleiro na seleção do campeonato foi a terceira consecutiva dele - foi escalado na Seleção do Campeonato Amazonense (pelo Nacional, em 2022) e no Campeonato Carioca (pela Portuguesa, em 2021). Também foi campeão maranhense pelo Sampaio Corrêa e disputou o Campeonato Brasileiro da Série B.