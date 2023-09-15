Kieza é o novo reforço do Rio Branco para a temporada 2024

O atacante capixaba acumula passagens marcantes por Botafogo, Fluminense e Náutico, e agora chega para vestir a 9 do clube capa-preta
Redação de A Gazeta

Publicado em 15 de Setembro de 2023 às 18:47

Kieza é o novo reforço do RIo Branco para a temporada 2024 Crédito: Rio Branco/Divulgação
O Rio Branco tem novo reforço para o ataque. No início da noite desta sexta-feira (15), o Capa-Preta anunciou oficialmente a contratação de Kieza, atacante de 36 anos, que acumulou passagens de sucesso por Botafogo, Náutico e Fluminense. Kieza é o segundo reforço já anunciado para 2024 – o primeiro foi o volante Ferrugem.
Kieza é capixaba, natural de Vitória, e tem uma carreira vitoriosa no futebol brasileiro. O atacante conquistou estaduais pelo Botafogo, Bahia e Náutico. Atuando pelo clube pernambucano – onde é ídolo da torcida – o atacante também foi artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B de 2011, com 21 gols.
O experiente atacante começou sua trajetória no futebol nas categorias de base do Caxias, de Vitória. Depois, passou pela Desportiva e deixou o Estado rumo ao Americano, em 2009. Com o destaque no clube carioca, foi contratado pelo Fluminense. Ele ainda passou por Cruzeiro e Ponte Preta até chegar ao Náutico, em 2011, se tornando um dos maiores ídolos da história do clube.
Ao todo, foram seis temporadas no Náutico, onde, entre idas e vindas, atuou até 2022. Kieza estava no Floresta-CE, disputando o Campeonato Brasileiro da Série C.
Além do treinador Rodrigo César, o Rio Branco já confirmou três jogadores para a próxima temporada: o zagueiro Gustavo Carbonieri, que renovou contrato, o volante Ferrugem e o atacante Kieza.

