Rodrigo César promete futebol ofensivo no comando do Rio Branco

O Rio Branco está de treinador novo. O clube acertou a contratação de Rodrigo César, campeão da Copa Espírito Santo em 2023, para substituir Max Sandro, demitido após a final da competição. Ele se tornou o primeiro técnico a ser contratado pelo clube após a criação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Rodrigo chega ao Capa-Preta após derrotar o Alvinegro em duas finais de Copa ES consecutivas (2022 pelo Vitória e 2023 pelo Serra).
A diretoria apostou no nome do treinador por conta de seus bons trabalhos à frente dos rivais Vitória e Serra, aonde conquistou títulos importantes e levou os dois clubes para o Campeonato Brasileiro Série D, o grande objetivo do Rio Branco. E para isso, a promessa é que a folha salarial seja quintuplicada para 2024. O clube já anunciou seus dois primeiros reforços para a próxima temporada - a renovação do zagueiro Gustavo Carbonieri e a contratação de Ferrugem, ex-volante do Corinthians.
Com um orçamento maior para montar a sua equipe, Rodrigo promete que irá manter sua veia ofensiva no comando do Rio Branco. "Vai ser uma equipe muito competitiva, que joga para frente como todos minhas equipes foram. Uma equipe que se impõe dentro da partida, que busca o resultado a todo custo e não desiste. Trabalhamos para montar uma equipe no padrão que acredito ser o que o Rio Branco merece: uma equipe competitiva e de qualidade para estar brigando por coisas grandes dentro do estadual no próximo ano", prometeu.
O novo treinador Capa-Preta teve uma carreira consolidada como jogador e vem construindo sua carreira de técnico. Um detalhe interessante é que seus dois principais trabalhos foram à frente de dois dos maiores rivais do Rio Branco: Vitória e Serra. No entanto, isso não é algo que preocupe Rodrigo César. "Sempre respeitei muito o Rio Branco pela sua grandeza. Sempre como atleta fiz grandes jogos contra o clube. Como treinador também fui admirador. Para mim é gratificante estar a frente do Rio Branco hoje. Espero conquistar os objetivos traçados pela diretoria", afirmou.
Em 2022, Rodrigo foi campeão da Copa Espírito Santo daquele ano, seu primeiro título como treinador, no comando do Vitória. Com o título, o Alvianil conquistou a classificação para a Série D do próximo ano. No entanto, após a eliminação nos pênaltis para o Nova Venécia na semifinal do Campeonato Capixaba em 2023, o treinador foi despedido e não disputou o Brasileiro. Foi para o Serra e voltou a classificar uma equipe para a competição nacional, mas não renovou e novamente não vai disputar o torneio.
"Mantenho sempre meus pés no chão e minha humildade no lugar. Somos cobrados por resultados. A Série D quem tem é o Serra assim como quem teve foi o Vitória. Eu trabalho sempre pelo próximo campeonato. Meu objetivo principal é estar a frente do Rio Branco e dar a vida para ser campeão estadual. Espero fazer um grande trabalho."
Para 2024, o Rio Branco possui em seu calendário a vaga para a Copa Verde, conquistada após o vice-campeonato da Copa Espirito Santo, o Campeonato Capixaba e a própria Copa Espírito Santo. O principal objetivo do clube é conquistar seu 38° titulo estadual, que não vem desde 2015, quando derrotou a Desportiva Ferroviária na final.