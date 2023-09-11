Capixaba do Internacional é convocada para a Seleção Brasileira Sub-19

Capixaba Marzia, do Internacional, é convocada para a seleção brasileira sub-19 Crédito: SC Internacional

A meia-campista Marzia Raposo, do Internacional, foi convocada para a seleção brasileira para disputar a Conmebol Liga de Desenvolvimento Sub-19. Surpresa na lista final, a atleta capixaba substitui Ana Hansen, jogadora da Ferroviária.

Natural de Serra, Marzia foi homenageada pela Câmara Municipal de Vitória após ser campeã do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20 2023. A atleta coleciona passagens por Vasco, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Santos. A meia-campista comentou com emoção a oportunidade surgida com a Amarelinha.

"Esse é um momento muito especial na minha carreira. Ser convocada para representar a Seleção Brasileira e vestir a amarelinha é um sentimento inexplicável, isso é fruto de muito trabalho e esforço diário. Estou muito feliz pela oportunidade e completamente motivada e preparada para disputar essa Liga de Desenvolvimento", declarou a capixaba ao ge.globo.