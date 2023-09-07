Kleber Andrade 40 anos! Veja momentos marcantes na história do estádio

Kleber Andrade é o principal estádio do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

Agora público, o estádio já pertenceu ao Rio Branco, clube que o idealizou e construiu. Foi casa do Capa-Preta de 1983, ano em que foi inaugurado, até 2008, quando foi vendido para o Estado. Agora, tem se tornado a casa do futebol capixaba, e possui grande importância no desenvolvimento do esporte local. Por isso, decidimos contar a história de criação do estádio, seus melhores momentos, e falar um pouco sobre o futuro da praça.

Venda do Governador Bley e nascimento do Kleber Andrade

Fundado em 1936, o estádio Governador Bley, localizado em Jucutuquara, Vitória, era a casa do Rio Branco. O clube mandava seus jogos lá e tinha um lugar para chamar de seu. No entanto, na década de 70, o Capa-Preta vivia uma situação financeira delicada, acumulando dívidas que não conseguia pagar. Até que em 1972, precisou vender o estádio para a Escola Técnica, o atual Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), que é o proprietário até os dias de hoje.

Com a venda, o Rio Branco ficou sem a sua casa e precisava de um lugar para mandar suas partidas e receber sua torcida. É aí que entra o principal responsável pela construção do maior estádio do Espírito Santo: Kleber José de Andrade

Kleber José de Andrade foi figura importante no desenvolvimento do futebol no Estado Crédito: Acervo Rio Branco/Divulgação

Kleber José de Andrade foi um mineiro, nascido no dia 13 de julho de 1922, que se apaixonou pelo Rio Branco aos 31 anos, quando o time realizou um amistoso em sua cidade, Guaçuí. Kleber se tornou um grande torcedor do clube e, mais tarde, chegou ao cargo de diretor social. Seu destaque na função foi tão grande que foi eleito presidente em 1966.

Sua gestão na presidência foi muito vitoriosa, tendo conquistado diversos campeonatos estaduais no período. No entanto, a crise financeira fez com que ele tivesse que tomar a difícil decisão de vender o Governador Bley. Mesmo assim, isso não o abalou, e Kleber Andrade decidiu que precisava construir um novo estádio para o clube, que fosse maior do que o anterior.

As pessoas falavam que não deveríamos sair do Governador, mas na época o Brasil acabara de ser tri-campeão do mundo e o Rivelino veio aqui quebrar o recorde do goleiro Jorge Reis. O estádio cabia só 12 mil pessoas e acabamos alugando o da Desportiva por 50% da renda apenas. O jogo deu quase 27 mil pessoas Antônio César - Filho de Kleber José de Andrade

Começou então a saga do presidente para angariar recursos para a compra do terreno em Campo Grande, Cariacica, e para viabilizar a construção da nova casa do Rio Branco. travou uma batalha incansável para levantar recursos, através de campanhas, rifas e diversas ações para fazer o seu projeto sair do papel.

Inicialmente, a ideia do presidente era que o estádio fosse uma casa para todos os clubes capixabas, que pudesse ser usado para alavancar o futebol do Espírito Santo como um todo. Por isso, o primeiro nome pensado para o local era 'De todos os clubes'.

Até que em 1978, um trágico acidente de carro em Minas Gerais tirou a vida de Kleber Andrade e impediu que ele presenciasse sua obra concluída. No entanto, o acidente não tirou o sonho da cabeça dos torcedores, que levaram o projeto adiante e finalizaram a obra em 1983, batizando o estádio de Kleber José de Andrade, como forma de homenagem ao idealizador da nova casa do Rio Branco

Jogo entre Rio Branco x Guarapari, na pré-estreia do estádio Kleber Andrade, em Campo Grande Crédito: Arquivo Cedoc/A Gazeta

A partida de inauguração do estádio foi um duelo amistoso entre o Rio Branco e o antigo Guarapari. O resultado final foi 3 a 2 para os donos da casa, e o atacante Arildo Ratão foi o primeiro jogador a marcar um gol no Kleber Andrade, entrando para sempre na história do clube.

Maior público do estádio

Rio Branco 1 x 0 Vasco no Kleber Andrade Crédito: Nestor Muller/Arquivo/A Gazeta

Quando idealizado, o Kleber Andrade foi projetado para receber cerca de 80 mil pessoas, pois era espelhado no Serra Dourada, em Goiás. Caso isso se concretizasse, seria o terceiro maior estádio particular do Brasil, atrás de Morumbi, em São Paulo, e Beira-Rio, Rio Grande do Sul. No entanto, as obras não foram concluídas por falta de dinheiro.

Mesmo assim, a capacidade do Klebão era grande, podendo comportar bem a torcida capa-preta, que só crescia. O maior registro de público da história do estádio foi em 21 de setembro de 1986. Na ocasião, cerca de 50 mil torcedores presenciaram uma vitória histórica do Rio Branco diante do Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. A partida terminou em 1 a 0, com o gol marcado por Márcio Fernandes.

Venda para o Governo do Estado

Obra no Kleber Andrade Crédito: Arquivo Cedoc/A Gazeta

O Kleber Andrade permaneceu sendo do Rio Branco até o ano de 2008, quando o clube enfrentou novamente graves dificuldades financeiras e precisou vendê-lo para o Governo do Estado do Espírito Santo, com o objetivo de pagar dívidas. Com a venda, o estádio passou por diversas obras, foi superfaturado e oficialmente reinaugurado em dezembro de 2014. O estádio, que quando iniciou suas obras em 2008 tinha previsão de investimento estatal de R$ 70 milhões, foi entregue totalmente pronto em dezembro de 2020 e custou aproximadamente R$ 200 milhões.

Desde então, o local se tornou a grande praça esportiva do Espírito Santo e passou a receber grandes jogos. Um grande momento do "Novo Klebão" foi a final do Campeonato Capixaba de 2015, disputado entre Rio Branco e Desportiva, a maior rivalidade do estado. Na ocasião, os dois clubes não protagonizavam uma final de estadual há 30 anos, e por isso, a comoção foi enorme. Foram dois jogos, o primeiro lá no Engenheiro Araripe, com vitória do Capa-Preta por 1 a 0. A volta foi no Klebão, que recebeu um público de 12.849 pagantes, sendo essa a maior movimentação recente do estádio para jogos locais. Os antigos donos do estádio se sagraram campeões, após um empate em 1 a 1 na partida.

Com gol de Ratinho, de pênalti, Rio Branco empatou o jogo com a Desportiva e garantiu o título do Capixabão 2015 Crédito: Vitor Jubini

Outro grande acontecimento no Kleber Andrade foi a Copa do Mundo Sub-17, em 2019 . O estádio recebeu 16 partidas da competição da Fifa, e entre os quatro estádios que receberam a competição foi o que teve maior adesão do público. Com ingressos baratos, e que valiam para rodada dupla, incentivo para escolas levarem estudantes, ações de marketing com presentes para os torcedores, o Klebão levou mais de 50 mil pessoas para as arquibancadas ao longo do torneio.

Torcedores de Flamengo. Fluminense e Vasco compareceram em peso ao Kleber Andrade quando seus times estõ em campo Crédito: Fernando Madeira, Ricardo Medeiros e Carlos Alberto Silva

Shows

O estádio também é utilizado algumas vezes para eventos que não envolvem esportes, como festivais de música. O episódio mais famoso foi a vinda de Paul McCartney ao Espírito Santo. O ex-integrante dos Beatles realizou um grande show no Kleber Andrade, evento que ficará marcado na história do local.

Futuro do estádio

Com 40 anos de existência, o Kleber Andrade passou por muitas mudanças e melhorias ao longo de sua história. Segundo a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), que administra o local, a intenção é melhorar cada vez mais a estrutura do estádio, e também continuar recebendo grandes eventos fora do âmbito esportivo. Confira a nota na íntegra abaixo.

"O Kleber Andrade é o maior palco esportivo do Estado e também um dos principais estádios de médio porte do País, considerando as arenas na faixa de capacidade de 20 mil pessoas. Além do futebol capixaba e dos jogos de grandes clubes, o estádio tem recebido eventos internacionais nestes últimos anos, após sua reinauguração, como a Copa do Mundo Sub-17 e o Torneio Internacional do Espírito Santo.

Importante destacar que, desde que foi concluído pelo governador Renato Casagrande o Kleber Andrade já passou por inúmeras melhorias, como, por exemplo, o novo sistema de lâmpadas LED, que deve gerar uma economia de 60% a 80% com gastos de iluminação. E estamos estudando outras melhorias, para que a estrutura do estádio melhore cada vez mais.

Também nos firmamos como um espaço importante na Grande Vitória para show e eventos culturais, seguindo a tendência de todas as grandes arenas esportivas multiuso do mundo. Ou seja, o Kleber Andrade chega aos 40 anos cada vez mais moderno e pronto para receber de braços abertos todos os capixabas!"