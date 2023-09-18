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Flamengo tem renda de R$ 26 milhões no Maracanã e torcida protesta por preço do ingresso

Flamenguistas reclamaram bastante do valor cobrado nos ingressos para a final no Rio, onde a entrada mais barata para quem não era sócio-torcedor custava R$ 400 e a mais cara R$ 4.500
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 set 2023 às 10:00

Publicado em 18 de Setembro de 2023 às 10:00

Torcida do Flamengo protestou por alto valor dos ingressos na final da Copa do Brasil
Torcida do Flamengo protestou por alto valor dos ingressos na final da Copa do Brasil Crédito: Reprodução / Twitter
Uma cena inusitada marcou a vitória do São Paulo sobre o Flamengo no domingo (17), no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Os torcedores rubro-negros que compareceram ao Maracanã proporcionaram uma sonora vaia após o locutor do estádio anunciar que a partida teve renda bruta de R$ 26.343.300,00, para um número de 60.390 torcedores pagantes, um recorde na história do futebol brasileiro. Com gol de Calleri, o tricolor paulista venceu por 1 a 0 e agora precisa apenas de um empate no próximo domingo para ser campeão.
O anúncio da arrecadação histórica foi acompanhada de xingamentos e vaias para a diretoria do Fla, especialmente para o presidente Rodolfo Landim. Durante a semana, os flamenguistas reclamaram bastante do valor cobrado nos ingressos para a final no Rio. A entrada mais barata para quem não era sócio-torcedor custava R$ 400 e a mais cara R$ 4.500. No ano passado, o Flamengo cobrou R$ 280 na entrada mais barata para a final da Copa do Brasil, quando venceu o Corinthians nos pênaltis e se sagrou tetracampeão do torneio.

Em suas redes sociais, o Flamengo não divulgou se os ingressos da partida chegaram a esgotar. O Procon-RJ abriu investigação sobre o caso após uma série de reclamações dos torcedores, mas o protesto acabou sendo arquivado por não haver ilegalidade no aumento dos valores. Para a partida, 56.407 bilhetes foram colocados à venda.
O recorde de arrecadação anterior no futebol brasileiro pertencia ao jogo Atlético-MG 2 x 0 Olímpia, pela partida de volta da final da Copa Libertadores, no Mineirão, em 2013. Na ocasião, o estádio registrou receita bruta de R$ 14,2 milhões para um público pagante de 56.557 torcedores. A equipe mineira superou o rival paraguaio nos pênaltis e levou o título continental.
A finalíssima da Copa do Brasil acontece no próximo domingo, dia 24, às 16h, no Morumbi. Antes, o São Paulo recebe o Fortaleza, na quarta-feira, pela 24ª rodada do Brasileirão, às 21h30, enquanto o Flamengo viaja para enfrentar o Goiás, também na quarta-feira, às 19h. O São Paulo ainda não divulgou as parciais das vendas de ingressos.

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