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Olha o Pombo!

Richarlison quebra jejum e comanda virada do Tottenham na Inglaterra

Atacante capixaba começou no banco e entrou somente aos 36 minutos do segundo tempo, mas brilhou em reação do time inglês sobre o Sheffield
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 set 2023 às 14:25

Publicado em 16 de Setembro de 2023 às 14:25

SÃO PAULO - Richarlison voltou a balançar as redes neste sábado (16) e decidiu a vitória do Tottenham, de virada por 2 a 1, sobre o Sheffield United pela 5ª rodada do Campeonato Inglês.
O atacante capixaba começou no banco e entrou somente aos 36 minutos do segundo tempo, mas teve grande contribuição no triunfo do Tottenham.
Richarlison comemora gol do Tottenham sobre o Sheffield pela Premier League
Richarlison comemora gol do Tottenham sobre o Sheffield pela Premier League Crédito: Tottenham/Twitter/Reprodução
O brasileiro foi o autor do gol de empate e deu uma assistência para Kulusevski virar a partida e garantir os três pontos para o Tottenham, que agora ocupa a vice-colocação da Premier League com 13.
O gol de empate marcado por Richarlison, de cabeça após cobrança de escanteio, ocorreu já nos acréscimos da etapa final, aos 53 minutos. A virada veio logo após, aos 55.
A última vez que o "Pombo" havia balançado as redes foi no dia 29 de agosto, em empate contra o Fulham.

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