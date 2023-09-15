Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Sávio e Pedro Rocha relembram início da carreira na Copa A Gazetinha
Descobridora de talentos

Sávio e Pedro Rocha relembram início da carreira na Copa A Gazetinha

Jogadores descobertos pelo campeonato continuaram construindo suas carreiras em grandes times e se consolidaram como inspiração para outros atletas
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

15 set 2023 às 15:14

Publicado em 15 de Setembro de 2023 às 15:14

Savio e Pedro Rocha na Copa A Gazetinha
Sávio e Pedro Rocha na Copa A Gazetinha Crédito: Reprodução | Arquivo Pessoal
Criada em 1976, a Copa A Gazetinha se tornou a maior competição infanto-juvenil do Brasil e revelou grandes nomes do futebol nacional e internacional. Jogadores que foram descobertos pelo campeonato continuaram construindo suas carreiras em grandes times e se consolidaram como inspiração para outros atletas que sonham em trilhar esse caminho.
O torneio, que descobre talentos há 47 anos, surgiu a partir do jornalista José Antônio Nunes de Couto (Janc), que era um dos responsáveis pelo suplemento infantil A Gazetinha, e decidiu homenagear a publicação com a criação da Copa A Gazetinha. O torneio foi berço para jogadores como Maxwell, ex-Barcelona, Luan Garcia, ex-Vasco e atualmente no Palmeiras, Carlos Germano, ex-goleiro do Vasco e do Botafogo, o também ídolo do Vasco Geovani Silva, entre outros
Nos 95 anos da Rede Gazeta, completados neste ano, a reportagem procurou alguns craques que fizeram história após passagem pelo campeonato que leva o nome da empresa. Os capixabas Pedro Rocha e Sávio relembram a importância do torneio para a carreira deles.
"Primeiro eu queria parabenizar a Rede Gazeta pelos seus 95 anos. E hoje venho falar da importância da Copa A Gazetinha na minha vida. Foi onde eu iniciei, dei meus primeiros passos no futebol. Tenho boas memórias e boas recordações dessa época. Tive a oportunidade de ser bicampeão e também artilheiro. Então, meu desejo é que a Copa A Gazetinha siga fazendo bons campeonatos e revelando grandes craques do nosso Estado", destaca o atacante Pedro Rocha, que já jogou pelo Flamengo, Grêmio e Cruzeiro. Atualmente, o jogador defende a camisa do Fortaleza.

Pedro Rocha

Sávio, por sua vez, foi um dos grandes jogadores da história do Flamengo e virou ídolo da torcida. O jogador também já foi tricampeão da Champions League pelo Real Madrid e fora das quatro linhas, aposentado desde 2010, atua como empresário do mundo da bola.
"A Copa A Gazetinha é sempre muito especial na minha vida e na minha carreira. Acho que foi onde iniciou tudo. Começando na Desportiva Ferroviária, joguei três vezes a competição. Em 1986, as finais em Baixo Guandu, em 1987, a final em Barra de São Francisco, onde fomos campeões, e no mesmo ano teve a Copa A Gazetinha Internacional aqui em Vitória e a gente foi campeão contra o Riverplate, da Argentina, depois de eliminar o Flamengo na semifinal. Tenho realmente um carinho muito especial", comenta Sávio.
"Foi toda uma preparação para eu chegar depois e continuar a minha trajetória no futebol de base do Flamengo. Realmente, a Copa A Gazetinha é de uma importância muito grande na minha carreira e foi fundamental pra mim"
Sávio - Ex-jogador de futebol
Sobre a importância da competição, Sávio pontua que o torneio já descobriu vários talentos. "Revelou vários jogadores, não só no cenário nacional, mas também no futebol internacional. É uma competição diferente, de muito potencial. Quando se fala de Copa A Gazetinha remete à minha história, ao meu início, ao meu começo".

Savio

Veja Também

Assinante há 26 anos, engenheiro recebe homenagem na sede da Rede Gazeta

Da visita de Mandela ao show do Paul McCartney: fatos que marcaram o ES

“Somos Capixabas”: Rede Gazeta celebra 95 anos exaltando o melhor do capixaba

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

A Gazeta espírito santo flamengo Futebol Rede Gazeta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motociclista com sinais de embriaguez e sem CNH atropela criança em Marilândia
Imagem de destaque
Batida entre motos deixa um morto e dois feridos em Colatina
Festival em Colatina terá concurso de apresentação artística; veja como participar
Concurso de viola em Colatina terá prêmio de até R$ 7 mil; veja como participar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados