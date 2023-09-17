São Paulo bate o Flamengo no RJ e sai na frente na final da Copa do Brasil

Flamengo não joga bem contra um São Paulo organizado e sai atrás na decisão Crédito: Jayson Braga/Brazil Photo Press

O São Paulo derrotou o Flamengo por 1 a 0 e largou na frente na decisão da Copa do Brasil. O Tricolor Paulista não se intimidou com a festa dos torcedores rubro-negros na tarde deste domingo (17) e bateu o rival no Maracanã. Com a vitória, a equipe de Dorival Júnior deu um grande passo para conquistar o título inédito da competição.

A volta será no próximo domingo (24), no Morumbi, às 16h. Para se recuperar da derrota, o Flamengo precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para conquistar o título. Já o São Paulo, precisa apenas de um empate simples para assegurar o troféu. Em caso de derrota por um gol de diferença do Tricolor, a Copa do Brasil será decidida nos pênaltis.

O jogo

Os primeiros 45 minutos da final não foram os melhores. As duas equipes dividiram bem a posse de bola, mas não conseguiram convertê-la em grandes oportunidades. Quem teve mais objetividade e perigo foi o São Paulo, que assustou em finalização de Calleri aos 16 minutos. O Flamengo tinha dificuldades em criar chances, muito pela ausência de Arrascaeta, que está fora por lesão, mas também pela desorganização da equipe. Desorganização essa que foi punida ao final da primeira etapa: Calleri recebeu bom cruzamento de Rodrigo Nestor e cabeceou livre no segundo poste para abrir o placar. A desconexão entre os rubro-negros era tão grande que Jorge Sampaoli foi para o vestiário antes do intervalo.

Precisando reverter o resultado, o treinador do Flamengo promoveu a entrada de Everton Ribeiro no lugar de Victor Hugo, buscando maior criatividade. A alteração surtiu um efeito inicial positivo e a equipe ensaiou uma pressão. No entanto, o ímpeto foi logo controlado pelo São Paulo, que suportou bem as investidas do mandante da partida. Apressado, o Rubro-Negro não conseguiu repetir a pressão na segunda metade da etapa e foi facilmente neutralizado pela defesa adversária, que garantiu a vitória paulista.

Ficha técnica