Rio Branco anuncia a contratação do atacante Rodrigo Carioca

Seguindo o planejamento de montagem do elenco para 2024, o Rio Branco anunciou mais um reforço. O atacante Rodrigo Carioca, de 24 anos, chega ao Capa-Preta para ser mais uma opção no elenco comandado por Rodrigo César, que irá disputar o Campeonato Capixaba no ano que vem.
O atleta chega por empréstimo junto ao Tombense, onde disputou a final do Campeonato Brasileiro Série C e conquistou o acesso. Seu último clube foi o Santo André, onde disputou a Série D, inclusive enfrentando o Vitória no Grupo 6 da competição. Acumula passagens por Ypiranga, sendo vice-campeão gaúcho, e Vitória-BA.
Rodrigo é o oitavo reforço do Rio Branco para a temporada de 2024. Antes dele, o clube anunciou as chegadas de Ferrugem, Kieza, Neguete, Bruno Moura, Bruno Cosendey, Pedro Botelho, além da chegada do treinador Rodrigo César e das renovações de Gustavo Carbonieri e João Prado