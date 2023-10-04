Rio Branco anuncia a contratação do atacante Rodrigo Carioca

Atacante de 24 anos chega para ser mais um reforço do Capa-Preta para a disputa do Campeonato Capixaba em 2023
Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Outubro de 2023 às 17:50

Rodrigo Carioca foi vice-campeão gaúcho pelo Ypiranga
Rodrigo Carioca foi vice-campeão gaúcho pelo Ypiranga Crédito: Ypiranga/Divulgação
Seguindo o planejamento de montagem do elenco para 2024, o Rio Branco anunciou mais um reforço. O atacante Rodrigo Carioca, de 24 anos, chega ao Capa-Preta para ser mais uma opção no elenco comandado por Rodrigo César, que irá disputar o Campeonato Capixaba no ano que vem.
O atleta chega por empréstimo junto ao Tombense, onde disputou a final do Campeonato Brasileiro Série C e conquistou o acesso. Seu último clube foi o Santo André, onde disputou a Série D, inclusive enfrentando o Vitória no Grupo 6 da competição. Acumula passagens por Ypiranga, sendo vice-campeão gaúcho, e Vitória-BA.
Rodrigo é o oitavo reforço do Rio Branco para a temporada de 2024. Antes dele, o clube anunciou as chegadas de Ferrugem, KiezaNegueteBruno MouraBruno CosendeyPedro Botelho, além da chegada do treinador Rodrigo César e das renovações de Gustavo Carbonieri e João Prado

