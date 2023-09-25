Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
O que Pelé não fez

Zagueiro do Aster faz golaço do meio de campo na Copa ES Sub-17

Com apenas sete segundos de bola rolando, André Gomes arriscou um chute antes do círculo central e encobriu o goleiro da Desportiva na vitória por 2 a 0
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2023 às 13:50

Publicado em 25 de Setembro de 2023 às 13:50

O Aster venceu a Desportiva Ferroviária por 2 a 0 pela segunda rodada do Grupo B da Copa Espírito Santo Sub-17, em jogo disputado neste domingo (24). O destaque da partida foi o zagueiro André Gomes, que marcou dois gols, o primeiro deles do seu próprio campo, no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica. Veja no vídeo acima!
Após um primeiro tempo sem gols, na saída de bola para a segunda etapa, André arriscou um chute antes do círculo do meio de campo encobrindo o goleiro grená e abrindo o placar para o Aster. O gol saiu com apenas sete segundos de bola rolando.

Depois de marcar o golaço, o zagueiro de 17 anos garantiu a vitória da sua equipe, ao completar de cabeça uma cobrança de escanteio.
Com o resultado, o Aster tem seis pontos, em dois jogos, e lidera o Grupo B da Copa ES Sub-17 de forma isolada. A Desportiva, com a derrota, segue com um ponto somado. De acordo com o regulamento, os dois primeiros colocados, de cada um dos quatro grupos, avançam às quartas de final.

LEIA MAIS SOBRE FUTEBOL

Treinador do Sport-ES nega acusações sobre caso de racismo na Copa ES Sub-20

Partida da Copa ES Sub-20 é paralisada após caso de racismo contra árbitro

Rio Branco anuncia Bruno Cosendey, meia revelado pelo Vasco

Neymar pede saída de Jorge Jesus do Al-Hilal após atrito, diz jornal

Com o título pelo São Paulo, Dorival Júnior lava a alma em cima do Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados