Zagueiro do Aster faz golaço do meio de campo na Copa ES Sub-17

O Aster venceu a Desportiva Ferroviária por 2 a 0 pela segunda rodada do Grupo B da Copa Espírito Santo Sub-17, em jogo disputado neste domingo (24). O destaque da partida foi o zagueiro André Gomes, que marcou dois gols, o primeiro deles do seu próprio campo, no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica. Veja no vídeo acima!
Após um primeiro tempo sem gols, na saída de bola para a segunda etapa, André arriscou um chute antes do círculo do meio de campo encobrindo o goleiro grená e abrindo o placar para o Aster. O gol saiu com apenas sete segundos de bola rolando.
Depois de marcar o golaço, o zagueiro de 17 anos garantiu a vitória da sua equipe, ao completar de cabeça uma cobrança de escanteio.
Com o resultado, o Aster tem seis pontos, em dois jogos, e lidera o Grupo B da Copa ES Sub-17 de forma isolada. A Desportiva, com a derrota, segue com um ponto somado. De acordo com o regulamento, os dois primeiros colocados, de cada um dos quatro grupos, avançam às quartas de final.