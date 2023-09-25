Zagueiro do Aster faz golaço do meio de campo na Copa ES Sub-17

Veja no vídeo acima! O Aster venceu a Desportiva Ferroviária por 2 a 0 pela segunda rodada do Grupo B da Copa Espírito Santo Sub-17, em jogo disputado neste domingo (24). O destaque da partida foi o zagueiro André Gomes, que marcou dois gols, o primeiro deles do seu próprio campo, no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica

Após um primeiro tempo sem gols, na saída de bola para a segunda etapa, André arriscou um chute antes do círculo do meio de campo encobrindo o goleiro grená e abrindo o placar para o Aster. O gol saiu com apenas sete segundos de bola rolando.

Depois de marcar o golaço, o zagueiro de 17 anos garantiu a vitória da sua equipe, ao completar de cabeça uma cobrança de escanteio.