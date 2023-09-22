Treinador do Sport-ES nega acusações sobre caso de racismo na Copa ES Sub-20

Fabricio Rodrigues é técnico do Sport-ES Crédito: SC Capixaba

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com o treinador Fabrício Rodrigues, que negou as acusações. "Em momento nenhum xinguei ninguém. Eu nunca falaria isso, até porque também sou negro e não tenho histórico de destratar ninguém, tenho uma carreira limpa. Eu era telespectador e fui para assistir o jogo", afirmou.

O gestor do clube, Mário Cézar Silva, também foi contactado e disse que acredita na inocência do treinador. "Eu não estava no local. Me ligaram e decidi entrar em contato com o meu advogado. Logo depois, ele conversou com o Fabrício (suspeito) e foi recomendado a sair do local. Trabalho com o Fabrício há quatro anos e tenho confiança nele. Nós dois somos negros, não faz sentido ele ter falado isso", declarou.

Entenda o caso

Na volta do intervalo da partida entre Porto Vitória e Sport-ES, válido pela 3° rodada da Copa Espírito Santo Sub-20, que ocorreu na tarde desta sexta-feira (22), o árbitro Wendell Cabral teria sido chamado de 'macaco' por um espectador que estava do lado de fora do estádio Pedro Marianelli, na Serra.

Com isso, a arbitragem decidiu paralisar a partida e acionou a polícia para retirar o suspeito, que foi identificado como sendo Fabrício Rodrigues, treinador da equipe profissional do Sport-ES. Antes dos policiais chegarem no local, Fabrício foi embora do local. Após a chegada do policiamento, o árbitro deu sequência a partida, que terminou com o placar de 4 a 0 para o Porto Vitória. Segundo fontes que estavam no local, Wendel Cabral irá registrar boletim de ocorrência contra o suspeito.

Contatamos a Polícia Militar, e afirmou que foi acionada na tarde desta sexta-feira (22) e prosseguiu até o campo no bairro Novo Horizonte, na Serra, onde o árbitro de 27 anos informou que Fabrício Rodrigues, técnico do time profissional do Sport-ES, teria lhe dirigido ofensas de cunho racista, em frases do tipo “não sabe apitar nada esse preto. Vou representar contra esse negro”.

Contatamos também a Polícia Civil e a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) para ter um posicionamento das instituições a respeito do caso. Ainda não recebemos nenhum retorno.

A matéria será atualizada quando recebermos as respostas.