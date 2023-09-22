Mais um

Rio Branco anuncia Bruno Cosendey, meia revelado pelo Vasco

O atleta de 26 ano que surgiu como uma grande promessa no Cruzmaltino estava no Brasiliense, onde disputou a Série D este ano
Redação de A Gazeta

22 set 2023 às 14:58

22 set 2023 às 14:58

Bruno Cosendey é o sétimo reforço do Rio Branco para 2024 Crédito: Divulgação/Rio Branco
O Rio Branco-ES confirmou o sétimo reforço para a temporada 2024. Na tarde desta sexta-feira, o Brancão anunciou, em suas redes sociais, o acerto com o volante polivalente Bruno Cosendey, ex-Brasiliense.
Formado no Vasco e visto como uma grande joia do cruzmaltino, Bruno não firmou no profissional. Com 26 anos e 1,86m de altura, o jogador tem passagens por Criciúma, CRB, Santo André, Ho Chi Minh City, do Vietnam, e Madureira. Em 2018, atuando pelo Gigante da Colina, disputou 12 jogos e fez um gol no Brasileirão.
O último clube em que o atacante atuou foi o Brasiliense, onde passou por uma readaptação na carreira, saindo da posição de volante para virar centroavante. Na Série D 2023, Cosendey não evitou a decepcionante campanha do Esquadrão Amarelo, mas ajudou o clube marcando seis gols. Nesse período, colecionou mais gols que em toda a carreira.
Além de Bruno Cosendey, o Capa-Preta acertou com os destaques Kieza, o goleiro Neguete e o meia Ferrugem. O Rio Branco também irá contar com o técnico Rodrigo César, o lateral-direito Bruno Moura e com o xerife Gustavo Carbonieri, que renovou ao fim da Copa Espírito Santo.

Rio Branco em 2024

O Rio Branco-ES voltará aos gramados apenas no próximo ano. Com o vice na Copa ES, o clube irá disputar simultaneamente a Copa Verde e o Campeonato Capixaba no início de 2024. No segundo semestre, a Copa ES segue no calendário alvinegro.

Veja Também

Vasco goleia Coritiba e fica perto de sair da zona de rebaixamento

Marcos Braz afirma ter sido ameaçado de morte ao lado da filha

Gabriel Jesus passa Romário entre artilheiros brasileiros na Liga dos Campeões

