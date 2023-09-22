Rio Branco anuncia Bruno Cosendey, meia revelado pelo Vasco

O Rio Branco-ES confirmou o sétimo reforço para a temporada 2024. Na tarde desta sexta-feira, o Brancão anunciou, em suas redes sociais, o acerto com o volante polivalente Bruno Cosendey, ex-Brasiliense.
Formado no Vasco e visto como uma grande joia do cruzmaltino, Bruno não firmou no profissional. Com 26 anos e 1,86m de altura, o jogador tem passagens por Criciúma, CRB, Santo André, Ho Chi Minh City, do Vietnam, e Madureira. Em 2018, atuando pelo Gigante da Colina, disputou 12 jogos e fez um gol no Brasileirão.
O último clube em que o atacante atuou foi o Brasiliense, onde passou por uma readaptação na carreira, saindo da posição de volante para virar centroavante. Na Série D 2023, Cosendey não evitou a decepcionante campanha do Esquadrão Amarelo, mas ajudou o clube marcando seis gols. Nesse período, colecionou mais gols que em toda a carreira.
Além de Bruno Cosendey, o Capa-Preta acertou com os destaques Kieza, o goleiro Neguete e o meia Ferrugem. O Rio Branco também irá contar com o técnico Rodrigo César, o lateral-direito Bruno Moura e com o xerife Gustavo Carbonieri, que renovou ao fim da Copa Espírito Santo.
Rio Branco em 2024
O Rio Branco-ES voltará aos gramados apenas no próximo ano. Com o vice na Copa ES, o clube irá disputar simultaneamente a Copa Verde e o Campeonato Capixaba no início de 2024. No segundo semestre, a Copa ES segue no calendário alvinegro.