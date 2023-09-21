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Gabriel Jesus passa Romário entre artilheiros brasileiros na Liga dos Campeões

O jogador, ex-Palmeiras, chegou à marca de 21 gols marcados na competição europeia, ultrapassando Hulk, hoje no Atlético-MG, e Romário
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 set 2023 às 14:07

Publicado em 21 de Setembro de 2023 às 14:07

Gabriel Jesus o terceiro gol do Arsenal na vitória de 4 a 0 sobre o PSV
Gabriel Jesus o terceiro gol do Arsenal na vitória de 4 a 0 sobre o PSV Crédito: Reprodução / Redes Sociais
Gabriel Jesus se tornou o nono brasileiro com mais gols na história da Liga dos Campeões na quarta-feira (20), ao balançar as redes na vitória por 4 a 0 do Arsenal sobre o PSV Eindhoven. O jogador, ex-Palmeiras, chegou à marca de 21 gols marcados na competição europeia, ultrapassando Hulk, hoje no Atlético-MG, e Romário.
O gol feito pelo atacante foi o primeiro de Jesus pelo Arsenal na Liga dos Campeões. Os outros 20 haviam sido marcados enquanto ele ainda defendia as cores do Manchester City, equipe pela qual atuou entre 2017 e 2022, e sob o comando de Pep Guardiola.
Entre os dez atletas que compõem a lista, Gabriel Jesus é o único que continua em atividade no futebol europeu e, portanto, pode aumentar o número de gols na maior competição do Velho Continente. Neymar, ex-Paris Saint-Germain e atualmente no Al-Hilal, da Arábia Saudita, é maior artilheiro brasileiro na história do torneio, tendo balançado as redes 43 vezes.

Apesar da grande distância para o primeiro colocado, Gabriel Jesus pode superar brasileiros consagrados no futebol europeu já nesta temporada. Ele, por exemplo, está a apenas três gols de passar Roberto Firmino, que deixou o Liverpool nesta janela de transferências e assinou com o Al-Ahli, também da Arábia Saudita
O gol marcado diante do PSV foi o segundo do camisa 9 do Arsenal nesta temporada. Ele já havia balançado as redes no dia 3 de setembro na vitória do time londrino sobre o Manchester United por 3 a 1. O atacante perdeu os primeiros jogos da equipe no Campeonato Inglês por causa de uma cirurgia no joelho realizada em agosto. O duelo com o PSV pela Liga dos Campeões foi o quarto de Jesus com a camisa do Arsenal nesta temporada e apenas o primeiro como titular. Ele esteve com o Brasil nos jogos das Eliminatórias da Copa.

Confira os dez brasileiros com mais gols na Liga dos Campeões:

  • 1º - Neymar: 43 gols
  • 2º - Rivaldo: 31 gols
  • 3º - Kaká: 30 gols
  • 4º - Jardel: 28 gols
  • 5º - Élber: 27 gols
  • 6º - Mazzola: 24 gols
  • 7º - Roberto Firmino: 23 gols
  • 8º - Luiz Adriano: 22 gols
  • 9º - Gabriel Jesus: 21 gols
  • 10º - Hulk e Romário: 20 gols

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