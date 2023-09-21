Gabriel Jesus passa Romário entre artilheiros brasileiros na Liga dos Campeões

Gabriel Jesus o terceiro gol do Arsenal na vitória de 4 a 0 sobre o PSV Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Gabriel Jesus se tornou o nono brasileiro com mais gols na história da Liga dos Campeões na quarta-feira (20), ao balançar as redes na vitória por 4 a 0 do Arsenal sobre o PSV Eindhoven . O jogador, ex-Palmeiras, chegou à marca de 21 gols marcados na competição europeia, ultrapassando Hulk, hoje no Atlético-MG, e Romário.

O gol feito pelo atacante foi o primeiro de Jesus pelo Arsenal na Liga dos Campeões. Os outros 20 haviam sido marcados enquanto ele ainda defendia as cores do Manchester City, equipe pela qual atuou entre 2017 e 2022, e sob o comando de Pep Guardiola.

Entre os dez atletas que compõem a lista, Gabriel Jesus é o único que continua em atividade no futebol europeu e, portanto, pode aumentar o número de gols na maior competição do Velho Continente. Neymar, ex-Paris Saint-Germain e atualmente no Al-Hilal, da Arábia Saudita, é maior artilheiro brasileiro na história do torneio, tendo balançado as redes 43 vezes.

Apesar da grande distância para o primeiro colocado, Gabriel Jesus pode superar brasileiros consagrados no futebol europeu já nesta temporada. Ele, por exemplo, está a apenas três gols de passar Roberto Firmino, que deixou o Liverpool nesta janela de transferências e assinou com o Al-Ahli, também da Arábia Saudita

O gol marcado diante do PSV foi o segundo do camisa 9 do Arsenal nesta temporada. Ele já havia balançado as redes no dia 3 de setembro na vitória do time londrino sobre o Manchester United por 3 a 1. O atacante perdeu os primeiros jogos da equipe no Campeonato Inglês por causa de uma cirurgia no joelho realizada em agosto. O duelo com o PSV pela Liga dos Campeões foi o quarto de Jesus com a camisa do Arsenal nesta temporada e apenas o primeiro como titular. Ele esteve com o Brasil nos jogos das Eliminatórias da Copa.

Confira os dez brasileiros com mais gols na Liga dos Campeões: