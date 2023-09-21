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Futebol

Fla agoniza sem Arrascaeta e vive espera por respostas positivas para final

A espera pelo jogador atinge Jorge Sampaoli, que admitiu os problemas da equipe sem o uruguaio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 set 2023 às 10:06

Publicado em 21 de Setembro de 2023 às 10:06

Arrascaeta é uma das principais peças do elenco do Flamengo
Arrascaeta é uma das principais peças do elenco do Flamengo Crédito: Reprodução / Redes Sociais
O Flamengo vive dias decisivos por Arrascaeta na final da Copa do Brasil. A espera pelo jogador atinge Jorge Sampaoli, que admitiu os problemas da equipe sem o uruguaio.
Arrascaeta está fora desde o dia 26 de agosto, quando saiu aos 16 minutos do primeiro tempo no empate contra o Internacional. Ele lesionou a perna esquerda. Desde a lesão do uruguaio, o Fla tem uma vitória, um empate e duas derrotas. O número de gols marcados também caiu, assim como chances criadas.
Com o meia, o Rubro-Negro soma 38 jogos, 23 vitórias, oito empates e sete derrotas na temporada. Ele marcou oito gols e deu 12 assistências.

"O time sente a falta do Arrascaeta, sem dúvidas. Vamos avaliar como ele está e como pode chegar à final, quanto tempo (poderia jogar). Estamos sempre esperando que um jogador deste perfil e com esta capacidade esteja no jogo", disse Sampaoli. 
Arrascaeta segue em tratamento intensivo para jogar a segunda partida da final da Copa do Brasil, no domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbi. Assim como Luiz Araújo e Filipe Luís, ele tem feito atividades com bola ao longo dos últimos dias acompanhado do fisioterapeuta e do preparador físico.
O Flamengo vive a expectativa de ter o meia ao lado dos outros jogadores durante toda atividade. Ele já chegou a fazer o aquecimento. O treino desta quinta-feira (21) pode dar os primeiros indícios das condições do jogador. Sampaoli aguarda para saber o quadro real.
O Flamengo trabalha com otimismo e admite usar Arrascaeta e Luiz Araújo no sacrifício. Isso pela importância da partida para a temporada rubro-negra.

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