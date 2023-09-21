Flamengo não empolga e empata com o Goiás antes da final da Copa do Brasil

Em um jogo de pouca inspiração, Flamengo e Goiás ficaram no empate por 0 a 0 no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO), nesta quarta-feira (20). A partida foi válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Com o resultado, o Flamengo cai para quinto lugar, com 40 pontos, e ainda pode ser ultrapassado na rodada. O Goiás sobe para 15º, com 26.
Os cariocas chegaram a Goiânia cercados de pressão depois da confusão envolvendo Marcos Braz e da derrota no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil no Maracanã. O dirigente não viajou para encontrar o time. O empate aumenta o clima ruim na equipe e no técnico Jorge Sampaoli.
Com nove desfalques e vivendo crise técnica, Sampaoli inovou com Rossi e Pablo no time titular. O goleiro fez a estreia e o zagueiro praticamente não havia sido utilizado pelo treinador.
O Flamengo agora volta as forças para a final da Copa do Brasil contra o São Paulo, no domingo (24), às 16h (de Brasília), no Morumbi. O Goiás só volta a entrar em campo na segunda-feira, dia 2, às 20h, diante do Botafogo, fora de casa.
O jogo
O Flamengo fez um jogo com a bola nos pés, mas pouco produziu. O primeiro tempo teve nenhuma emoção e o Rubro-Negro encontrou dificuldades para conectar passes e boas jogadas. A primeira, e única, finalização aconteceu somente com 22 minutos.
O Goiás não se preocupou em ficar com a bola, mas aproveitou erros do Flamengo para tentar chegar. Nada que tenha feito o goleiro Rossi trabalhar de fato, com chutes para fora ou muito fracos.
A etapa inicial terminou com somente três finalizações (duas do Goiás e uma do Flamengo). O Rubro-Negro, vale lembrar, não chutou uma vez ao gol no primeiro tempo do jogo de ida da final da Copa do Brasil e seguiu com os mesmos problemas.
O segundo tempo voltou quase no mesmo ritmo do primeiro, mas com os times se esforçando um pouco mais. Mesmo assim, foram muitos passes para o lado e bolas longas sem sucesso. Aos 10 minutos do segundo tempo, Jorge Sampaoli chegou a chutar o microfone da transmissão perto da área técnica. O auxiliar, que estava próximo, fez uma expressão de quem não entendeu.
O Goiás levou o primeiro grande susto aos 21 minutos, com Dodô, que tinha acabado de entrar. Com o jogo lento, a jogada individual foi a forma encontrada para tentar levar emoção. O time da casa foi quem se arriscou mais.
O lado esquerdo do Fla melhorou um pouco e fez o time desenvolver mais as jogadas, mas com pouca efetividade. Gerson e Bruno Henrique apareceram em alguns lances, mas a equipe continuou sem finalizar.
O primeiro susto de fato do Flamengo no jogo foi aos 31 minutos da segunda etapa, quando Igor Jesus mandou por cima. Pedro e Bruno Henrique desperdiçaram a chance de finalizar mais de perto. Na reta final, Tadeu salvou uma chance de Cebolinha, mas também sem tanto trabalho para o goleiro. Os dois arqueiros mal trabalharam.
Com pouca moral desde a chegada de Sampaoli, Cebolinha entrou criando duas das principais chances do Flamengo, mas não conseguiu marcar.
Ficha técnica
- 24ª rodada do Campeonato Brasileiro: Goiás 0x0 Flamengo
- GOIÁS
Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Luis Oyama (Alesson), Morelli e Guilherme Marques (Dodô); Allano (Vinicius), Matheus Babi (Denzel) e Anderson Oliveira (Julián Palacios). Técnico: Armando Evangelista.
- FLAMENGO
Rossi; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Victor Hugo (Igor Jesus), Gerson (Everton Cebolinha) e Everton Ribeiro (Pedrinho); Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.
- Cartões amarelos: Palacios (GOI), Fabrício Bruno, Bruno Henrique, Igor Jesus (FLA)