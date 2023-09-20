Caso Marcos Braz: o que dizem as partes após depoimento para a polícia

Braz tem sido alvo de constantes protestos por parte da torcida do Flamengo Crédito: Alexandre Vidal

Depois de mais de quatro horas na delegacia, Braz e o torcedor, identificado como Leandro Campos da Silveira Gonçalves, deixaram a delegacia com seus respectivos advogados. "O Marcos Braz foi envolvido numa perseguição, coisa premeditada. (...) O Marcos Braz estava com a filha dele, uma situação totalmente constrangedora, foi ameaçada a vida dele na frente da filha, e ele tomou uma reação. Ele é a vítima nessa história, ele vai correr atrás dessas pessoas, a polícia vai correr atrás dessas pessoas. Para mim, esse tipo de coisa, ameaça, perseguição, não pode acontecer, isso é crime", explicou Rodrigo Dunshee de Abranches, vice-geral do clube e do departamento jurídico do Flamengo.

Abranches afirmou que uma das torcidas organizadas ligadas ao clube carioca criou um disque-denúncia para encontrar jogadores e dirigentes que estivessem bebendo e se divertindo após a derrota do time na primeira partida da final da Copa do Brasil. Leandro Campos é um dos integrantes da torcida em questão.

A confusão desta terça-feira fez com que parte da cúpula da direção do Flamengo começasse a se movimentar para que Marcos Braz fosse retirado do quadro de dirigentes do clube. Contudo, o presidente Rodolfo Landim voltou a afirmar que Braz só sai após o fim do seu mandato.

Versão do torcedor

Já a defesa de Leandro Campos da Silveira vê de maneira diferente a confusão no Barra Shopping. De acordo com a advogada do torcedor, Leandro reclamou sobre o time e a situação do clube com o dirigente e, ao virar de costas e se retirar do local, foi agredido pelo dirigente e seus seguranças. Braz teria mordido sua virilha.

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