Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, briga com torcedor em shopping no Rio

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo Crédito: Marcelo Cortes

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, se envolveu em uma confusão com direito a socos e chutes com um torcedor rubro-negro em um shopping no Rio de Janeiro . A situação, que começou por volta de 17 horas, precisou de intervenção policial até a saída do dirigente do local, situado na Barra da Tijuca.

Com gritos de 'Marcos Braz, vai se f****, o meu Flamengo não precisa de você', Braz deixou o shopping acompanhado de seguranças e da PM.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Marcos Braz e um grupo de homens agredindo um torcedor flamenguista na porta de uma loja. O dirigente afirmou ao jornalista Venê Casagrande, que teria sido insultado pelo rapaz enquanto fazia compras de aniversário para sua filha, que completa 15 anos nesta quarta-feira (20).

“Eu estava com três meninas (uma sendo filha de Braz), e estava comprando um presente para minha filha. E o cara começou a me agredir verbalmente. Um absurdo”, disse Braz.

Por sua vez, o torcedor agredido disse que só havia protestado contra Braz para que ele saísse da diretoria da equipe. “Eu vi ele dentro da loja [do shopping] e só gritei para ele sair do Flamengo. Quando virei de costas e fui andando. Quando eu vi, ele correu atrás de mim. Ele e o segurança dele me agrediram. E ele me mordeu também”, afirmou o flamenguista, identificado como Leandro Gonçalves Junior, ao jornalista Venê Casagrande.

Além das críticas ao cartola, o torcedor também teria pedido a saída do técnico Jorge Sampaoli e de Gabriel Barbosa, o Gabigol. Minutos após o início da confusão, a Polícia Militar foi acionada e Marcos Braz teria se trancado dentro da loja, já que outros torcedores compareceram ao local para defender o rapaz que teria sido agredido.

Novo caso de agressão

A confusão envolvendo Marcos Braz marca o terceiro caso de agressão envolvendo o Flamengo em menos de dois meses. Em julho, Pablo Fernández, então preparador físico do clube, agrediu o atacante Pedro com um soco após o atleta se recusar a aquecer na partida contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte.

Já em agosto, Gerson e Varela trocaram socos em um treino no Ninho do Urubu, onde o lateral uruguaio teve o nariz fraturado.

Protestos constantes