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Desfalque

Técnico do Inter Miami diz que lesão antiga vem atrapalhando Messi em campo

Departamento médico do Inter agora vai se debruçar sobre o problema físico do atacante para encontrar um diagnóstico
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 set 2023 às 12:10

Publicado em 21 de Setembro de 2023 às 12:10

Messi tem sido poupado pelo treinador do Inter Miami por conta de lesão
Messi tem sido poupado pelo treinador do Inter Miami por conta de lesão Crédito: Reprodução / Redes Sociais
A participação de Lionel Messi na partida entre Inter Miami e Toronto, na noite de quarta-feira (20), durou apenas 37 minutos. Antes do fim do primeiro tempo, o atacante argentino foi substituído em razão de um problema físico. Ao fim da partida, o técnico do Inter, Tata Martino, revelou que o jogador sofre com uma lesão antiga.
"A princípio, ele tem uma cicatriz de uma lesão antiga que o está incomodando. Pelo exame de imagem que ele trouxe da Argentina, não havia lesão muscular", disse Tata, que também explicou a ausência de Messi no jogo anterior. "Também o preservamos (contra o Atlanta) por causa dessa cicatriz. Acredito que seja a mesma coisa, não é uma lesão muscular."

O departamento médico do Inter agora vai se debruçar sobre o problema físico do atacante para encontrar um diagnóstico. O treinador confirmou que Messi é desfalque certo para a próxima partida, contra o Orlando City, fora de casa, no domingo (24).
A ordem no clube é pela cautela com o craque, contratado para ser a grande estrela não apenas do time mas também do futebol dos Estados Unidos. Outra baixa será o lateral Jordi Alba, que também deixou o jogo de quarta mais cedo, por questões físicas.
A comissão técnica do Inter Miami espera ter a dupla de volta a tempo de jogar a final da US Open Cup, no dia 27 deste mês, contra Houston Dynamo.

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