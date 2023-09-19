Rio Branco anuncia a contratação do lateral Bruno Moura

Bruno Moura chega como mais um reforço da SAF do Rio Branco Crédito: Rio Branco/Divulgação

E o Rio Branco segue anunciando contratações visando a disputa da temporada 2024. O reforço da vez é o lateral-direito Bruno Moura, de 30 anos, que estava no Retrô-PE, onde disputou o Campeonato Brasileiro Série D este ano.

Bruno é formado na base do Palmeiras, mas se destacou atuando pela equipe do Sampaio Corrêa-MA, onde disputou a Série B do Campeonato Brasileiro e conquistou a Copa do Nordeste. Também acumula passagens por Cuiabá e Atlético-GO.