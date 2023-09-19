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Rio Branco anuncia a contratação do lateral Bruno Moura

Jogador tem 30 anos e estava atuando no Retrô-PE, onde disputou o Campeonato Brasileiro Série D neste ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2023 às 18:13

Publicado em 19 de Setembro de 2023 às 18:13

Bruno Moura chega como mais um reforço da SAF do Rio Branco
Bruno Moura chega como mais um reforço da SAF do Rio Branco Crédito: Rio Branco/Divulgação
E o Rio Branco segue anunciando contratações visando a disputa da temporada 2024. O reforço da vez é o lateral-direito Bruno Moura, de 30 anos, que estava no Retrô-PE, onde disputou o Campeonato Brasileiro Série D este ano.
Bruno é formado na base do Palmeiras, mas se destacou atuando pela equipe do Sampaio Corrêa-MA, onde disputou a Série B do Campeonato Brasileiro e conquistou a Copa do Nordeste. Também acumula passagens por Cuiabá e Atlético-GO.
O jogador se juntou a Neguete, Gustavo Carbonieri, Ferrugem, Kieza e o treinador Rodrigo César como mais uma contratação da SAF (Sociedade Anônima de Futebol) do Capa-Preta. O elenco se apresenta em dezembro para o início da pré-temporada.

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