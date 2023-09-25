Neymar pede saída de Jorge Jesus do Al-Hilal após atrito, diz jornal

Neymar publicou foto ao lado de Jorge Jesus nas redes sociais Crédito: Instagram/Reprodução

Em pouco mais de um mês desde que chegou à Arábia Saudita, Neymar já causa impactos no funcionamento do Al-Hilal. Principal estrela da equipe, que também conta com o brasileiro Malcom, formado no Corinthians, o atacante teria pedido à diretoria do clube saudita que Jorge Jesus, treinador português, deixasse o comando da equipe ainda nesta temporada.

A informação é do jornal espanhol Sport. Os envolvidos não se pronunciaram nem o clube. Desde que chegou à Arábia Saudita, Neymar entrou em rota de colisão com o comandante. No último sábado, após empate por 1 a 1 com o Dhamk, pelo Campeonato Saudita, Neymar e Jesus teriam discutido no vestiário Após o entrevero, o brasileiro teria pedido para a diretoria do Al-Hilal que o treinador deixasse o posto.

Neymar perdeu chances claras de gol e não teve uma atuação que rendesse elogios. Além disso, reclamou com a arbitragem e esteve próximo de ser expulso. Após a partida, Jorge Jesus repreendeu o brasileiro, que não cedeu e respondeu duramente ao treinador, pedindo "sua cabeça" aos dirigentes do Al-Hilal, relata o jornal

Além disso, Jorge Jesus já teria conversado com a diretoria do Al-Hilal na última terça-feira, após empate por 1 a 1 na estreia da Liga dos Campeões da Ásia. Na ocasião, o treinador foi comunicado de que, caso não melhorasse o desempenho do time, ele teria seu contrato encerrado. O pedido de Neymar pode se somar à insatisfação da diretoria com o trabalho do português.

Em agosto, após ser convocado por Fernando Diniz para as partidas das Eliminatórias contra Bolívia e Peru, Jorge Jesus criticou a CBF e a seleção brasileira e afirmou que Neymar não teria condições de entrar em campo. O brasileiro ainda não havia feito sua estreia pelo Al-Hilal, já que se recuperava de lesão no tornozelo.