Com Sampaoli na berlinda, Tite é o favorito para assumir o Flamengo

Por sua vez, o argentino Jorge Sampaoli afirmou que não cogita sua saída do clube, e que a decisão está nas mãos do presidente Rodolfo Landim. “Não penso nisso (pedir demissão). Essa avaliação tem que ser do presidente do clube. Sei que cheguei em um clube em crise, que tinha perdido quatro finais. Complicado na Copa do Brasil porque havia perdido contra o Maringá e também contra o Aucas na Libertadores. Tentamos nesses cinco meses para trocar essa realidade. Sem dúvida não aconteceu o que queria, mas, nesses cinco meses, dediquei 24 horas por dia para mudar essa realidade. Mas diferencio muito Libertadores e Brasileiro desta Copa do Brasil. Para mim, Flamengo perdeu a Copa do Brasil injustamente”, disse Sampaoli em entrevista coletiva após o empate derradeiro com o São Paulo.