Com Sampaoli na berlinda, Tite é o favorito para assumir o Flamengo

Sem trabalho desde a saída da Seleção Brasileira, Tite pode ser o próximo treinador do Flamengo. Após o acumulo de resultados negativos somados à derrota na final da Copa do Brasil diante do São Paulo, Jorge Sampaoli está na berlinda e a diretoria flamenguista já estaria no mercado em busca de um substituto.
Após a eliminação com a Seleção no Catar, Tite não assumiu nenhum clube e esperou pelo fim da temporada europeia, mas não recebeu nenhuma proposta satisfatória dos europeus, o que era seu objetivo.
De acordo com o ge.globo, os intermédiarios entre Flamengo e Tite já conversaram, e o treinador apontou que estaria disposto à aceitar o cargo.
Por sua vez, o argentino Jorge Sampaoli afirmou que não cogita sua saída do clube, e que a decisão está nas mãos do presidente Rodolfo Landim. “Não penso nisso (pedir demissão). Essa avaliação tem que ser do presidente do clube. Sei que cheguei em um clube em crise, que tinha perdido quatro finais. Complicado na Copa do Brasil porque havia perdido contra o Maringá e também contra o Aucas na Libertadores. Tentamos nesses cinco meses para trocar essa realidade. Sem dúvida não aconteceu o que queria, mas, nesses cinco meses, dediquei 24 horas por dia para mudar essa realidade. Mas diferencio muito Libertadores e Brasileiro desta Copa do Brasil. Para mim, Flamengo perdeu a Copa do Brasil injustamente”, disse Sampaoli em entrevista coletiva após o empate derradeiro com o São Paulo.
Enquanto se movimenta nos bastidores e tenta organizar a casa após um ano conturbado dentro e fora dos gramados, o Flamengo agora se prepara para enfrentar o Bahia, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo sábado (30), no Maracanã.