São Paulo empata com o Flamengo e conquista sua primeira Copa do Brasil

Rodrigo Nestor marcou o gol do São Paulo na partida Crédito: Ettore Chiereguini/Agif

Comemora o Tricolor Paulista: o São Paulo é campeão da Copa do Brasil 2023! Após vitória no jogo de ida por 1 a 0, em pleno Maracanã, o time comandado por Dorival Júnior não decepcionou sua torcida no Morumbi, na Capital Paulista, e garantiu o título inédito após empate por 1 a 1 com o Flamengo, neste domingo (24), vencendo pelo placar agregado de 2 a 1.

Diante de mais de 63.077 mil torcedores, o time tricolor foi surpreendido pelo Flamengo, que chegou a abrir o placar no primeiro tempo, mas ainda na primeira etapa buscou o empate e administrou o placar favorável no segundo tempo.

O jogo

Em desvantagem por conta da derrota no jogo de ida, o Flamengo começou a partida ocupando o campo de ataque. Logo aos 30 segundos, Gerson disputou bola com Arboleda e deu passe para Pedro, que invadiu a área tricolor, finalizando no canto direito de Rafael, que garantiu a defesa.

Tentando encontrar espaços na defesa tricolor, o Flamengo chegou novamente com perigo aos 18 minutos com Gerson, que recebeu passe de Ayrton Lucas, cortou Beraldo e finalizou já dentro da área para nova defesa de Rafael.

O São Paulo só reagiu aos 22 quando Caio Paulista desarmou Arrascaeta e cruzou para Calleri. Rossi saiu mal do gol, mas o camisa nove não conseguiu finalizar.

Enquanto o São Paulo não se encontrava em campo e errava passes simples, o time comandado por Jorge Sampaoli dominou a posse de bola e explorou os lados do campo, obrigando Dorival a trocar Wellington Rato e Rodrigo Nestor de lado, a fim de conter as jogadas rápidas de Wesley rumo à linha de fundo pelo lado direito do gramado.

A tática, que a princípio era defensiva, mostrou funcionalidade ofensiva aos 35 minutos, quando Wellington dominou a bola de fora da área e finalizou forte. Apesar do susto, a bola passou por cima do gol de Rossi. Aos 37, Rafinha cruzou, Pulgar não conseguiu afastar e a bola sobrou para voleio de Lucas, passando com perigo pelo lado direito da meta flamenguista.

Aos 40 foi a vez do Flamengo mostrar ofesividade. Pedro recebeu passe de Pulgar, abriu espaço e finalizou com perigo no canto superior esquerdo de Rafael. Três minutos depois, em nova jogada entre Pulgar e Pedro, o chileno avançou em velocidade pelo lado direito e bateu cruzado. A bola foi desviada por Rafael e resvalou na trave, voltando no joelho de Bruno Henrique, que esperava pelo passe no segundo pau, e só empurrou para as redes, abrindo o placar no Morumbi.

A animação flamenguista não durou muito tempo. Aos 49 minutos, em cobrança de falta, Wellington Rato levantou a bola na área e Rossi afastou de soco. Na sobra, Rodrigo Nestor acertou belo chute com o pé esquerdo e não deu chances ao goleiro rubro-negro, empatando o jogo em São Paulo e deixando o Tricolor em vantagem no placar agregado.

O segundo tempo começou com o Flamengo mostrando ofensividade aos dois minutos de bola rolando. Wesley disparou pela ponta direita, cruzou para a área e Rafael tirou de soco, na sobra, Fabrício Bruno pegou de primeira na entrada da área e a bola saiu com perigo perto da trave direita do tricolor.

Trocando passes e administrando sua vantagem, o São Paulo subiu lentamente ao ataque, logo se prostrando na defesa para evitar contra-ataques. Também se aproveitando de bolas longas, a tática de Dorival parecia forçar o cansaço do time do Flamengo.

Com o jogo morno, Sampaoli decidiu tirar Pedro e promover Gabigol ao time rubro-negro, buscando mais velocidade e ofensividade. Somente aos 33 minutos o Flamengo deu esperanças à sua torcida com Luiz Araújo, que avançou com perigo em chute cruzado e a bola passou rente à trave de Rafael.

Sem encaixar jogadas de efeito, o Flamengo mostrou nervosismo e quase viu o segundo gol da equipe tricolor aos 41, quando Lucas Moura deu passe para Luciano, que mesmo livre na área e cara a cara com Rossi, desperdiçou a chance de ampliar o placar para os donos da casa.

Aos 48, Luciano teve nova chance durante um contra-ataque do São Paulo, mas acertou a rede pelo lado de fora após chute cruzado. Na marca de 50 minutos, Ayrton Lucas cortou Luciano, limpou a marcação de Rafinha e finalizou no canto direito de Rafael, que mais uma vez garantiu a defesa tricolor.

O árbitro chegou a dar mais dois minutos de acréscimo, além dos oito já assinalados, mas nenhuma das equipes movimentou o placar e o título da Copa do Brasil 2023 ficou com o São Paulo.

São Paulo 1 x 1 Flamengo - Final da Copa do Brasil 2023



São Paulo: Rafael, Rafinha, Arboleda (Diego Costa), Beraldo e Caio Paulista (Welington); Alisson (Gabriel Neves), Pablo Maia, Wellington Rato (Luciano), Lucas e Rodrigo Nestor (Michel Araújo); Calleri. Técnico: Dorival Júnior.



Flamengo: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar e Gerson (Victor Hugo); Thiago Maia (Luiz Araújo), Arrascaeta (Everton Ribeiro), Bruno Henrique e Pedro (Gabigol). Técnico: Jorge Sampaoli.





Rafael, Rafinha, Arboleda (Diego Costa), Beraldo e Caio Paulista (Welington); Alisson (Gabriel Neves), Pablo Maia, Wellington Rato (Luciano), Lucas e Rodrigo Nestor (Michel Araújo); Calleri. Técnico: Dorival Júnior. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar e Gerson (Victor Hugo); Thiago Maia (Luiz Araújo), Arrascaeta (Everton Ribeiro), Bruno Henrique e Pedro (Gabigol). Técnico: Jorge Sampaoli. Estádio: Morumbi (São Paulo)

Morumbi (São Paulo) Árbitro: Bráulio da Silva Machado

Bráulio da Silva Machado Gols: Bruno Henrique, aos 43, e Rodrigo Nestor, aos 49 minutos do 1º tempo.