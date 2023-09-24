Torcida do São Paulo comemora título da Copa do Brasil na Grande Vitória

Torcedores do São Paulo comemoram título da Copa do Brasil nas ruas da Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira

Na avenida Hugo Musso, na Praia da Costa , em Vila Velha , um grupo de aproximadamente 150 torcedores hasteou bandeiras e estendeu faixas para comemorar o título do São Paulo.

"O time lutou como nunca. Se esforçou, se dedicou e mostrou que queria o título. Mesmo tomando o primeiro gol, o São Paulo não desistiu e fez uma das melhores partidas de 2023", disse o tricolor Vanderlúcio Barbosa.

Mesmo com a vitória no jogo de ida, o São Paulo tropeçou no compromisso do meio da semana, perdendo para o Fortaleza por 2 a 1 no Campeonato Brasileiro. De acordo com Vanderlúcio, o revés não desanimou a torcida tricolor.

“O foco do time estava nesse jogo de hoje. Cada campeonato é um campeonato e cada história é uma história e agora confirmamos o trabalho que estava sendo feito na Copa do Brasil, então vamos virar a chave para a recuperação no Brasileirão”, completou o torcedor.

Torcida do São Paulo comemora título da Copa do Brasil nas ruas da Grande Vitória

Quase sem voz após a partida, a torcedora Eliane Cruz também festejou a conquista e já pensou nos próximos títulos da equipe comandada por Dorival Júnior.

"Estou aqui hoje à base de remédio e oração. Rezei um terço da misericórdia e assisti até uma missa antes do jogo" Eliane Cruz - Torcedora do São Paulo

Fazendo até transmissão ao vivo da nas redes sociais mostrando a comemoração em Vila Velha, Eliane olhou com esperança para o futuro da equipe. "Sabemos que o foco estava na Copa do Brasil, então a derrota no meio da semana não abalou nossa torcida. O São Paulo é um time muito tradicional e está de volta aos holofotes, agora vamos para a Libertadores e em busca do tetracampeonato Mundial".

Comemoração de um lado, desânimo e irritação do outro

Torcedores assistem à final da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo na Praia do Canto, Vitória Crédito: Fernando Madeira

Por outro lado, a torcida flamenguista já se mostrava apática e sem disposição no decorrer da partida. Em Vitória, no Triângulo das Bermudas, famoso ponto de encontro de torcedores em dia de jogos importantes, um pequeno grupo de rubro-negros acompanhou o jogo, já mostrando insatisfação com o desempenho da equipe de Sampaoli.

No trajeto para acompanhar a festa tricolor, a equipe de A Gazeta flagrou motos e carros avançando contra os torcedores do São Paulo. O que gerou diversas reclamações e breves discussões nas ruas de Vila Velha.