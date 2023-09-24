Torcida do São Paulo comemora título da Copa do Brasil na Grande Vitória

Nas disputas da Copa do Brasil, o grito de 'é campeão' estava entalado na garganta dos torcedores são-paulinos. A espera acabou após o título inédito diante do Flamengo, depois de uma vitória por 1 a 0 no jogo de ida e do empate por 1 a 1 no jogo decisivo. Mesmo a mais de 900 km de distância da Capital Paulista, a torcida tricolor no Espírito Santo fez a festa nas ruas Grande Vitória no início da noite deste domingo (24).
Na avenida Hugo Musso, na Praia da Costa, em Vila Velha, um grupo de aproximadamente 150 torcedores hasteou bandeiras e estendeu faixas para comemorar o título do São Paulo.
"O time lutou como nunca. Se esforçou, se dedicou e mostrou que queria o título. Mesmo tomando o primeiro gol, o São Paulo não desistiu e fez uma das melhores partidas de 2023", disse o tricolor Vanderlúcio Barbosa.
Mesmo com a vitória no jogo de ida, o São Paulo tropeçou no compromisso do meio da semana, perdendo para o Fortaleza por 2 a 1 no Campeonato Brasileiro. De acordo com Vanderlúcio, o revés não desanimou a torcida tricolor.
“O foco do time estava nesse jogo de hoje. Cada campeonato é um campeonato e cada história é uma história e agora confirmamos o trabalho que estava sendo feito na Copa do Brasil, então vamos virar a chave para a recuperação no Brasileirão”, completou o torcedor.
Torcida do São Paulo comemora título da Copa do Brasil nas ruas da Grande Vitória
Quase sem voz após a partida, a torcedora Eliane Cruz também festejou a conquista e já pensou nos próximos títulos da equipe comandada por Dorival Júnior.
"Estou aqui hoje à base de remédio e oração. Rezei um terço da misericórdia e assisti até uma missa antes do jogo"
Fazendo até transmissão ao vivo da nas redes sociais mostrando a comemoração em Vila Velha, Eliane olhou com esperança para o futuro da equipe. "Sabemos que o foco estava na Copa do Brasil, então a derrota no meio da semana não abalou nossa torcida. O São Paulo é um time muito tradicional e está de volta aos holofotes, agora vamos para a Libertadores e em busca do tetracampeonato Mundial".
Comemoração de um lado, desânimo e irritação do outro
Por outro lado, a torcida flamenguista já se mostrava apática e sem disposição no decorrer da partida. Em Vitória, no Triângulo das Bermudas, famoso ponto de encontro de torcedores em dia de jogos importantes, um pequeno grupo de rubro-negros acompanhou o jogo, já mostrando insatisfação com o desempenho da equipe de Sampaoli.
No trajeto para acompanhar a festa tricolor, a equipe de A Gazeta flagrou motos e carros avançando contra os torcedores do São Paulo. O que gerou diversas reclamações e breves discussões nas ruas de Vila Velha.
Após a festa de comemoração da Copa do Brasil, o São Paulo se prepara para enfrentar o Coritiba, na próxima quarta-feira (27), às 19 horas, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbi, em jogo que foi adiado pela CBF. Por sua vez, o Flamengo recebe o Bahia, no sábado (30), às 16h, no Maracanã, em jogo válido pela 25ª rodada.