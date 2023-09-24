Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Confira as fotos da comemoração tricolor no ES após o título da Copa do Brasil
Futebol

Confira as fotos da comemoração tricolor no ES após o título da Copa do Brasil

Torcida do São Paulo fez a festa em diversos pontos da Grande Vitória após a conquista inédita sobre o Flamengo
Fernando Madeira

Fernando Madeira

Publicado em 

24 set 2023 às 20:11

Publicado em 24 de Setembro de 2023 às 20:11

Torcida do São Paulo comemora título da Copa do Brasil nas ruas da Grande Vitória

O São Paulo é o campeão da Copa do Brasil 2023! Mesmo a mais de 900 km de distância da Capital Paulista, a torcida tricolor no Espírito Santo fez a festa nas ruas Grande Vitória no início da noite deste domingo (24). Na avenida Hugo Musso, na Praia da Costa, em Vila Velha, um grupo de aproximadamente 150 torcedores hasteou bandeiras e estendeu faixas para comemorar o título do São Paulo. Confira os cliques de Fernando Madeira na galeria acima!

Veja Também

São Paulo empata com o Flamengo e conquista sua primeira Copa do Brasil

Com o título pelo São Paulo, Dorival Júnior lava a alma em cima do Flamengo

Torcida do São Paulo comemora título da Copa do Brasil na Grande Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

copa do brasil Esportes flamengo Futebol Grande Vitória São Paulo (SP)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados