Confira as fotos da comemoração tricolor no ES após o título da Copa do Brasil

Torcida do São Paulo comemora título da Copa do Brasil nas ruas da Grande Vitória
O São Paulo é o campeão da Copa do Brasil 2023! Mesmo a mais de 900 km de distância da Capital Paulista, a torcida tricolor no Espírito Santo fez a festa nas ruas Grande Vitória no início da noite deste domingo (24). Na avenida Hugo Musso, na Praia da Costa, em Vila Velha, um grupo de aproximadamente 150 torcedores hasteou bandeiras e estendeu faixas para comemorar o título do São Paulo. Confira os cliques de Fernando Madeira na galeria acima!