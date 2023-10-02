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Mais um reforço

Rio Branco contrata Pedro Botelho, zagueiro ex-Arsenal e Atlético-MG

Pedro Botelho tem 33 anos e estava na Portuguesa-RJ, sendo um dos destaques da equipe no Campeonato Brasileiro da Série D
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2023 às 14:50

Publicado em 02 de Outubro de 2023 às 14:50

Pedro Botelho é o novo reforço do Rio Branco
Pedro Botelho é o novo reforço do Rio Branco Crédito: Divulgação / Rio Branco
A diretoria do Rio Branco segue qualificando o elenco capa-preta visando a temporada 2024. Nesta segunda-feira (2), o clube anunciou mais um reforço para a equipe: o zagueiro Pedro Botelho, que já vestiu a camisa de grandes clubes, como Arsenal (Inglaterra), Atlético-MG e Athetico Paranaense.
Pedro Botelho tem 33 anos e estava na Portuguesa-RJ, sendo um dos destaques da equipe no Campeonato Brasileiro da Série D.
O zagueiro foi revelado pelo Figueirense, mas ainda cedo partiu para a Inglaterra, sendo contratado pelo Arsenal. Na Europa, ainda defendeu Celta de Vigo e Levante, sendo titular na disputa da La Liga, na Espanha. De volta ao Brasil, se destacou pelo Athletico Paranaense, conquistando o acesso para a Série A do Brasileirão.
Em 2014, Pedro Botelho reforçou o Atlético-MG, onde foi campeão da Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Mineiro. Nos anos seguintes, ainda atuou no Vitória-BA e CRB.

Elenco 2024

O Rio Branco já confirmou oito atletas para 2024. São eles: goleiro Neguete, os zagueiros Gustavo Carbonieri e Pedro Botelho, o lateral Bruno Moura, o volante Ferrugem, os meias Bruno Cosendey e João Prado e o atacante Kieza. Além dos atletas, a equipe anunciou Rodrigo César como comandante da equipe após a demissão de Max Sandro.

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