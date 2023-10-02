Rio Branco contrata Pedro Botelho, zagueiro ex-Arsenal e Atlético-MG

Pedro Botelho é o novo reforço do Rio Branco Crédito: Divulgação / Rio Branco

A diretoria do Rio Branco segue qualificando o elenco capa-preta visando a temporada 2024. Nesta segunda-feira (2), o clube anunciou mais um reforço para a equipe: o zagueiro Pedro Botelho, que já vestiu a camisa de grandes clubes, como Arsenal (Inglaterra), Atlético-MG e Athetico Paranaense.

Pedro Botelho tem 33 anos e estava na Portuguesa-RJ, sendo um dos destaques da equipe no Campeonato Brasileiro da Série D.

O zagueiro foi revelado pelo Figueirense, mas ainda cedo partiu para a Inglaterra, sendo contratado pelo Arsenal. Na Europa, ainda defendeu Celta de Vigo e Levante, sendo titular na disputa da La Liga, na Espanha. De volta ao Brasil, se destacou pelo Athletico Paranaense, conquistando o acesso para a Série A do Brasileirão.

Em 2014, Pedro Botelho reforçou o Atlético-MG, onde foi campeão da Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Mineiro. Nos anos seguintes, ainda atuou no Vitória-BA e CRB.

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