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Novos rumos

Nova Venécia anuncia contratação de Tiago Feydit, novo Gerente de Futebol

Leão do Norte começou o planejamento de montagem para o elenco de 2024, que vai disputar o Campeonato Capixaba e a Copa do Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2023 às 18:03

Publicado em 10 de Outubro de 2023 às 18:03

Tiago Feydit, Nova Venécia
Tiago Feydit, Nova Venécia Crédito: Divulgação/Nova Venécia
O Nova Venécia comunicou a contratação de Tiago Feydit como o novo gerente de futebol. Anunciado por meio das redes sociais do clube, na tarde desta segunda-feira, o profissional terá o desafio de reconstruir a equipe veneciana para disputar a Copa do Brasil e tentar garantir uma vaga na Série D 2025 por meio do Campeonato Capixaba ou da Copa Espírito Santo.
Natural de Miracema, no Rio de Janeiro, Tiago possui experiência no futebol brasileiro, incluindo o Nordeste (Altos-PI, Flamengo-PI), Minas Gerais (Democrata, Patrocinense e Nacional de Muriaé), e Capixaba (Atlético Itapemirim, Castelo e Desportiva). O gestor esportivo possui dois títulos, o Campeonato Capixaba 2016 e a Série B do Piauiense (2015). No currículo, os vice-campeonatos da Copa Verde (2018) e da elite do futebol no Piauí (2019) também fazem parte dos seus destaques da carreira.
"Estamos alinhados com a presidência e com a comissão técnica para trazer atletas com o DNA do Leão. Já estamos trabalhando para definir as renovações e novas contratações, além de ficar atento nas opções que temos na base que disputará a Copa São Paulo. O clube conta com uma ótima estrutura para se trabalhar e vamos montar uma equipe competitiva para a próxima temporada", disse Tiago, em entrevista ao perfil oficial do Nova Venécia no Instagram.

Nova Venécia em 2024

No profissional, além do Campeonato Capixaba, o Nova Venécia irá disputar a Copa do Brasil e a Copa Espírito Santo. Pelas categorias de base, o Leão vai estrear na Copa SP de Futebol Júnior e na Copa do Brasil Sub-20.

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