Prefeito Arnaldinho Borgo visitou a Arena MRV, em Minas Gerais, para conhecer de perto o estádio Crédito: Prefeitura de Vila Velha/Divulgação

Atualmente, a maior praça esportiva do Espírito Santo é o Kleber Andrade, em Cariacica. O estádio tem capacidade para aproximadamente 22 mil pessoas, e recebe partidas do futebol local e também jogos de equipes de fora, como Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. No entanto, a 'dominância solitária' da praça pode estar com os dias contados.

A prefeitura de Vila Velha anunciou na tarde desta sexta-feira (6) que pretende construir um estádio com a capacidade para 20 mil pessoas. O prefeito da cidade, Arnaldinho Borgo, recentemente fez uma visita à Arena MRV, em Minas Gerais, para conhecer as instalações e discutir parcerias para os projetos Vila Velha Ágil e Plano de Desenvolvimento Econômico Vila Velha 500 Anos, em colaboração com a Fundação Dom Cabral. O estádio do Atlético-MG tem capacidade para 46 mil espectadores.

Your browser does not support the audio element. Vila Velha quer construir estádio com capacidade de 20 mil torcedores

Para viabilizar o projeto, a prefeitura conta com a articulação do deputado canela-verde Victor Linhalis e com uma parceria com o Governo do Estado, além de entrar com recursos próprios. "Nosso objetivo é criar uma arena esportiva moderna, equipada com camarotes, lanchonetes, bares, restaurantes, espaços de lazer e áreas de convivência social, além de estacionamentos e espaços multiuso que possam atender às necessidades das comunidades de Vila Velha quando não houver eventos esportivos em andamento", explicou Arnaldinho.

Um grande desafio é definir qual seria o local em que o estádio seria construído. "Estamos avaliando a região mais apropriada para esse empreendimento, buscando um local com uma grande área disponível e infraestrutura urbana já existente no entorno, a fim de otimizar custos e viabilizar o projeto", afirma o prefeito.