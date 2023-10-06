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Investimento

Vila Velha quer construir estádio com capacidade de 20 mil torcedores

Ideia da prefeitura da cidade é expandir os horizontes e atrair mais visibilidade através de grandes eventos esportivos nacionais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2023 às 16:00

Publicado em 06 de Outubro de 2023 às 16:00

Prefeito Arnaldinho Borgo visitou a Arena MRV, em Minas Gerais, para conhecer de perto o estádio
Prefeito Arnaldinho Borgo visitou a Arena MRV, em Minas Gerais, para conhecer de perto o estádio Crédito: Prefeitura de Vila Velha/Divulgação
Atualmente, a maior praça esportiva do Espírito Santo é o Kleber Andrade, em Cariacica. O estádio tem capacidade para aproximadamente 22 mil pessoas, e recebe partidas do futebol local e também jogos de equipes de fora, como Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. No entanto, a 'dominância solitária' da praça pode estar com os dias contados.
A prefeitura de Vila Velha anunciou na tarde desta sexta-feira (6) que pretende construir um estádio com a capacidade para 20 mil pessoas. O prefeito da cidade, Arnaldinho Borgo, recentemente fez uma visita à Arena MRV, em Minas Gerais, para conhecer as instalações e discutir parcerias para os projetos Vila Velha Ágil e Plano de Desenvolvimento Econômico Vila Velha 500 Anos, em colaboração com a Fundação Dom Cabral. O estádio do Atlético-MG tem capacidade para 46 mil espectadores.
Vila Velha quer construir estádio com capacidade de 20 mil torcedores
Para viabilizar o projeto, a prefeitura conta com a articulação do deputado canela-verde Victor Linhalis e com uma parceria com o Governo do Estado, além de entrar com recursos próprios. "Nosso objetivo é criar uma arena esportiva moderna, equipada com camarotes, lanchonetes, bares, restaurantes, espaços de lazer e áreas de convivência social, além de estacionamentos e espaços multiuso que possam atender às necessidades das comunidades de Vila Velha quando não houver eventos esportivos em andamento", explicou Arnaldinho.
Um grande desafio é definir qual seria o local em que o estádio seria construído. "Estamos avaliando a região mais apropriada para esse empreendimento, buscando um local com uma grande área disponível e infraestrutura urbana já existente no entorno, a fim de otimizar custos e viabilizar o projeto", afirma o prefeito.
Ainda em fase de viabilização, o projeto conta com o otimismo do governante canela-verde. "Eu sempre digo que sonhar grande e sonhar pequeno demanda o mesmo esforço. Estamos sonhando grande, mas mantendo os pés no chão. A Arena MRV custou 1 bilhão de reais, com financiamento exclusivo do próprio clube, que possui uma longa tradição no futebol brasileiro. No entanto, em Vila Velha, a realidade é diferente. Por isso, estamos em busca de recursos federais, estaduais e municipais para fazer avançar este projeto e tornar nosso sonho uma realidade", enfatiza.

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