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Internacional

Vitória acerta com Joma, fornecedora de uniformes da Espanha

Alvianil de Bento-Ferreira encerrou o contrato com a Icone e acertou com a empresa espanhola nesta sexta-feira (6)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2023 às 14:13

Publicado em 06 de Outubro de 2023 às 14:13

Joma é nova fornecedora de uniforme do Vitória
Joma é nova fornecedora de uniforme do Vitória Crédito: Joma
O Vitória-ES estará de roupa nova na temporada 2024. Nesta sexta-feira, o clube de Bento Ferreira anunciou o acerto com fornecedora espanhola de material esportivo "Joma".
A confirmação aconteceu dois após o Alvianil oficializar o fim do acordo com a capixaba Icone Sports. Presidente do Conselho Deliberativo, Antônio Geraldo Perovano afirma que a troca foi motivada pela possibilidade de expandir a marca do clube.
"O Vitória busca novos ares e conseguiu atrelar a sua marca a uma empresa multinacional, uma das maiores da Europa, levando a marca do clube para além das fronteiras do Brasil", afirmou em entrevista ao ge.globo.
Perovano pontuou que a parceria com a Joma foi possível pelo fato do Vitória-ES ter as suas contas em dia.
"O Vitória, por sua regularidade fiscal, acertou a parceria com a Joma. Será de grande valia para vestir esportivamente o clube."
Nova fornecedora do Vitória-ES, a Joma foi fundada na Espanha, em 1965. A empresa hoje veste as diversas camisas de clubes europeus como Atalanta-ITA, Hellas Verona-ITA, Torino-ITA, Getafe-ESP, Villarreal-ESP, Eibar-ESP, Hoffenheim-ALE, Anderlecht-BEL, Rijeka-CRO, Swansea City-ING, Norwich City-ING e Havre-FRA. Ainda não tem informações sobre o lançamento dos novos uniformes que vão vestir o Alvianil na temporada 2024.

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