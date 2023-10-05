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Rio Branco VN contrata Soriano, que agrediu árbitra, para ajudar a cumprir suspensão

O treinador agrediu a auxiliar Marcielly Netto em 2022 e foi condenado a ficar 136 dias suspenso do futebol; além de 12 jogos no futebol capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2023 às 18:30

Publicado em 05 de Outubro de 2023 às 18:30

Rafael Soriano, treinador do Rio Branco VN no Campeonato Capixaba 2019
Rafael Soriano, treinador do Rio Branco VN no Campeonato Capixaba 2019 Crédito: Cid Fernandes/Rio Branco FC
O técnico Rafael Soriano foi inscrito no BID da CBF pelo Rio Branco VN, como profissional da comissão técnica do clube. Suspenso desde 2022, quando agrediu a auxiliar Marcielly Neto, o técnico recebeu ajuda da diretoria do time de Venda Nova Imigrante para cumprir a suspensão, mesmo sem atuar no clube.
De acordo com Fabrício Hubner, diretor do Rio Branco, a ideia da direção é ajudar Soriano a cumprir a suspensão. Vale lembrar que o profissional já trabalhou no clube, em 2019, e também possui amizade com membros da comissão técnica atual do futebol polenteiro.
"Ele vai trabalhar como coordenador aqui e também para ajudar na suspensão dele no futebol capixaba", disse o diretor ao ge.globo.
No entanto, após apuração com funcionários ligados a carreira do técnico, Rafael sequer está no Espírito Santo. Passada a suspensão, antes de 200 dias posteriormente reduzida a 136, Soriano treinou o Americano-RJ desde a volta ao futebol. Vale ressaltar que além dos dias de afastamento do futebol, o profissional também deve cumprir uma pena de 12 jogos no futebol capixaba.
Sendo assim, através da ajuda fornecida pela diretoria polenteira, o ge.globo apurou que o técnico segue em Campos dos Goytacazes, mesmo com o Rio Branco VN já tendo disputado uma partida pelas quartas de final do Campeonato Capixaba Série B. Inscrito desde o dia 29 de setembro, Soriano ainda precisa "disputar" mais onze partidas até ficar apto para comandar um jogo desde a beira do campo, no Espírito Santo.
Por Tiago Taam, do ge.globo/es.

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