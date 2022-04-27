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Julgamento

Técnico Rafael Soriano é suspenso por 200 dias pela agressão à Marcielly Netto

O treinador também pegou um gancho de 12 jogos e uma multa de R$ 1.212,00, pela invasão de campo e pelos xingamentos à arbitragem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2022 às 00:24

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 00:24

Agressão em assistente
Agressão aconteceu no jogo de volta das quartas de final do Campeonato Capixaba 2022 disputado por Nova Venécia e Desportiva Crédito: Reprodução
Técnico Rafael Soriano é suspenso por 200 dias pela agressão à Marcielly Netto
O ex-técnico da Desportiva Ferroviária, Rafael Soriano, foi condenado a 200 dias de suspensão pela agressão à assistente Marcielly Netto, no jogo de volta das quartas de final do Campeonato Capixaba 2022. O julgamento foi realizado na noite desta terça-feira (26) pela Primeira Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Espírito Santo (TJD-ES).
No principal artigo, do qual o treinador foi denunciado, que diz respeito à agressão física, dois auditores (Lucas Porto e Gotardo Friço) votaram pela suspensão de 540 dias. Porém, o relator Raul Bortolini e o outro auditor, José Inácio Borges, entenderam que a pena equivalente para o ato de Soriano fosse de 200 dias.

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Quando há um empate nos votos de um julgamento na Justiça Desportiva, a pena aplicada é a mais favorável ao denunciado. Com isso, o ex-técnico da Tiva foi suspenso por 200 dias. Além disso, o treinador pegou mais um ganho de doze jogos e uma multa de R$ 1.212,00, pela invasão de campo e pelos xingamentos à arbitragem.
Rafael Soriano não compareceu à audiência por videoconferência e foi representado pelo advogado Júlio Cézar Campana Filho. A pena de Soriano conta a partir da data da suspensão preventiva que recebeu do TJD-ES, no dia 11 de abril. A decisão cabe recurso. 

RESUMO DAS PENALIZAÇÕES

  • Art. 243-F, §1º: Ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto. 
    Resultado: Soriano foi absolvido 

  • Art. 43-G. Praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.
    Resultado: Soriano suspenso por 10 jogos e multado de R$ 1.212,00 

  • Art. 254-A. Praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente. 
    Resultado: Soriano suspenso por 200 dias 

  • Art. 258. Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código. 
    Resultado: Soriano suspendo por 1 jogo 

  • Art. 258-B. Invadir local destinado à equipe de arbitragem, ou o local da partida, prova ou equivalente, durante sua realização, inclusive no intervalo regulamentar. 
    Resultado: Soriano suspenso por 1 jogo

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