Agressão aconteceu no jogo de volta das quartas de final do Campeonato Capixaba 2022 disputado por Nova Venécia e Desportiva Crédito: Reprodução

Your browser does not support the audio element. Técnico Rafael Soriano é suspenso por 200 dias pela agressão à Marcielly Netto

O ex-técnico da Desportiva Ferroviária, Rafael Soriano, foi condenado a 200 dias de suspensão pela agressão à assistente Marcielly Netto, no jogo de volta das quartas de final do Campeonato Capixaba 2022. O julgamento foi realizado na noite desta terça-feira (26) pela Primeira Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Espírito Santo (TJD-ES).

No principal artigo, do qual o treinador foi denunciado, que diz respeito à agressão física, dois auditores (Lucas Porto e Gotardo Friço) votaram pela suspensão de 540 dias. Porém, o relator Raul Bortolini e o outro auditor, José Inácio Borges, entenderam que a pena equivalente para o ato de Soriano fosse de 200 dias.

Quando há um empate nos votos de um julgamento na Justiça Desportiva, a pena aplicada é a mais favorável ao denunciado. Com isso, o ex-técnico da Tiva foi suspenso por 200 dias. Além disso, o treinador pegou mais um ganho de doze jogos e uma multa de R$ 1.212,00, pela invasão de campo e pelos xingamentos à arbitragem.

Rafael Soriano não compareceu à audiência por videoconferência e foi representado pelo advogado Júlio Cézar Campana Filho. A pena de Soriano conta a partir da data da suspensão preventiva que recebeu do TJD-ES, no dia 11 de abril. A decisão cabe recurso.

RESUMO DAS PENALIZAÇÕES