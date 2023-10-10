Ex-Nova Venécia, Cássio Barros é o novo técnico do Vitória para a temporada 2024

Cássio Barros estava no Nova Venécia antes de assumir vínculo com o Alvianil Crédito: Divulgação / VFC

O Vitória já tem o seu treinador para a temporada 2024. No fim da noite desta segunda-feira (09), o Alvianil de Bento Ferreira anunciou, em suas redes sociais, a confirmação do acerto com o técnico Cássio Barros.

Ex-lateral do Vasco da Gama nos anos 90, Cássio chega para substituir Ney Barreto, que chegou a ter a sua renovação anunciada, mas posteriormente o Vitória optou por não prorrogar o seu vínculo.

Com 53 anos, o carioca Cássio Barros fez recentemente um trabalho de destaque à frente do Nova Venécia. De 2021 a 2023, o treinador conquistou os títulos da Série B Estadual e da Copa Espírito Santo, foi semifinalista do Campeonato Capixaba, avançou para a segunda fase da Copa do Brasil e levou o Leão do Norte às oitavas de final da Série D do Brasileirão.

Pela primeira vez tendo a oportunidade de dirigir o clube mais antigo do futebol capixaba, Cássio destaca a tradição do Vitória. "Fazer parte de um clube como o Vitória, um clube centenário mais tradicional do estado, para mim é uma grande oportunidade", disse.

Vitória na temporada 2024